Steam indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Steam Altın Hafta ne zaman?

Steam indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Steam indirimleri başlıyor. Steam Altın Hafta ne zaman başlayacak? Steam indirimlerinin ne zaman başlayacağı oyun severler tarafından sorgulanıyor. Oyun almak isteyenler popüler Steam platformunu kullanıyor. Peki, 2021 Steam indirimleri ne zaman başlıyor?
STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) için beklenen açıklama geldi. Her sene yaptığı indirimleri ile oyun severlerin yüzünü güldüren Steam, bu ay sonundan itibaren indirimli oyunlarını satışa sunacak.
Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, Steam oyunlarına yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.
Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler. J Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. 2021 Steam indirimleri ise 29 Nisan'da başlayıp 6 Mayıs'a kadar devam edecek.
Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti.