Valorant yeni harita ne zaman gelecek? Yeni Valorant Battle Pass çıktı mı? Popüler FPS oyunu Valorant yeni sezon ve yeni harita merakla bekleniyor. Yeni sezonda rekabet farklı bir haritada da şekillenmeye başlanacak. Peki Valorant yeni harita ne zaman gelecek?
VALORANT YENİ HARİTA NE ZAMAN?
Karayip adalarında geçecek yeni bir mücadeleye hazır mısınız? Dünyanın en popüler FPS oyunları arasına giren Valorant'ta büyük macera hız kesmeden devam ediyor. Riot Games'in her geçen gün daha fazla geliştirdiği ve çeşitlilik yarattığı oyunda yeni harita oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.
Valorant ajanı Skye'ın ülkesine giriş yapacağımız haritada çok fazla gizlenecek alan ve açık arazi olduğunu görüyoruz. AWP konusunda oldukça eğlenceli vakit geçireceğimiz Breeze'de yetenekler de oldukça değerli hale gelmiş durumda. Aslına bakarsanız uzun zamandır Valorant'a gerçekten rekabeti zıplatacak bir sniper haritası kesinlikle gerekliydi. Breeze, oyuncuların bu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak gibi görünüyor.