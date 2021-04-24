Valorant yeni harita ne zaman gelecek? Yeni Valorant Battle Pass çıktı mı?

27 Nisan Salı günü Valorant'ın 2. Bölüm: 3. Perde güncellemesiyle gelecek olan Breeze, kumlu kıyıların, antik taş kalıntıların ve gnarly eski gemilerle tamamlanmış endüstriyel bir liman kasabasının üzerinde yer alan kavurucu bir sahil beldesidir. Oyunun son yeni haritası Icebox ile karşılaştırıldığında oldukça güzel gözüküyor.

Valorant'ın diğer haritalarına kıyasla stil açısından belirgin bir farklılıktan daha fazlası olan Breeze'nin geniş açık düzeni, büyük bir haritadır. Şimdiye kadar, Valorant'ın önceki haritaları sıkı dar noktalara ve yakın mesafeli çatışmalara odaklandı. Breeze, çok farklı bir felsefe etrafında inşa edilmiş durumda.