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    • Teknoloji
    • 24.04.2021 01:33
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    • 24.04.2021 01:36
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    Türkiye'ye temsilci atayan 'ın reklam yasağı kaldırıldı

    Türkiye'de temsilci atadı ve 'da şirketini kurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

    AA
    Twitter cezadan yırttı!

    Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren 'ın reklam yasağının kaldırıldığı bildirildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını açıkladı.

    Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'a uygulanan reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve bugün 'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirerek, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.

    Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak güvence altına alındığını vurgulayan Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

    "TÜRKİYE, DİJİTAL DÜNYADA DA VATANDAŞLARININ HAKLARININ KORUYUCUSUDUR"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Sayan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. #SiberVatan'ımız için tün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'nin hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edeceğinin altını çizen Sayan, yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

    Sayan, Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izleyeceklerini belirtti.

    TWİTTER'IN ŞİRKETİ İSTANBUL'DA KURULDU
    Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre, Twitter, "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi" unvanıyla şirket kurdu.

    10 bin lira sermayeli şirketin adresi, İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.

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