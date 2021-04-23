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    • Teknoloji
    • 23.04.2021 09:33
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    • 23.04.2021 09:33
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    'dan 'a özel doodle

    Dünyanın en büyük arama motorlarından olan , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel içerisinde Türk Bayrağı'nın da bulunduğu bir doodle tasarladı.

    Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

    , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla içinde Türk Bayrağı'nın da olduğu renkli bir özel logo hazırladı.

    İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

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    Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

    İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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    Haberler Teknoloji Google'dan 23 Nisan'a özel doodle