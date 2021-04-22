Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, dünya çapında Covid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte abone sayısında beklenen artışın sağlanamadığını açıkladı.
Ocak - Mart aylarını arasını kapsayan 2021'in ilk çeyreğinde 6,2 milyon yeni abonenin kayıt olması beklenen Netflix, beklentilerin altında kalarak bu sürede 3,98 milyon kişinin üye olduğunu bildirdi.
Şirketin hisseleri de bilgilerin açıklanmasının ardından yüzde 11 düşerek 489,28 dolara gerilerken, şirketin piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.
EN ÇOK ARTIŞ ASYA'DA OLDU
Son yıllardaki eşcinsel sapkınlığa özendirme amaçlı yayın politikasıyla dikkat çeken platform, geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evlerinde kalması sebebiyle 15,8 milyon yeni üye kazanırken, 2020'de en çok büyümenin 9,3 milyon üye ile Asya kıtasında gerçekleştiği bildirildi.
Netflix'ten yapılan açıklamada, abone sayısındaki düşüşün pandemi sebebiyle içerik üretilememesi sebebiyle gerçekleştiği belirtilirken Netflix CEO'su Reed Hastings, "Pandemi dinamikleri 2021'in ilk yarısında daha zayıf bir içerik listesine katkıda bulunuyor ve bu nedenle daha yavaş üyelik büyümesine olacağını öngörüyoruz" dedi.
YENİ PROGRAM EKSİKLİĞİ ETKİLİ OLDU
Şirket, yeni program eksikliğinin üye sayısındaki artış düşüşüne katkıda bulunmuş olabileceğini söylerken yeni programlar eklendikçe üye sayısındaki artışın süreceğini belirtti.