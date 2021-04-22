



'ŞU ANDA BİRAZ TİTRİYORUZ'

Ntv'de yer alan habere göre, abone sayısındaki büyümenin düşmesine rağmen Netflix 2020 yılı için 7,16 milyar dolar gelir bildirirken net gelir ise 1,71 milyar dolar oldu.



Netflix CEO'su Reed Hastings, 2020 kazançlarını açıkladığı yazısında "İpek kadar pürüzsüz büyüdüğümüz on yılı geçirdik" derken "Şu anda sadece biraz titriyoruz" ifadelerini kullandı.

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