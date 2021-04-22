



"SONUÇLAR, MARS'TA İNSANLARI GÖRME HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLERKEN UMUT DOLU"

STMD yöneticisi Jim Reuter ise "Bu, Mars'ta karbondioksiti oksijene dönüştürmede kritik bir ilk adım. Moxie'nin yapacak daha çok işi var, ancak bu teknolojinin sonuçları, Mars'ta insanları görme hedefimize doğru ilerlerken umut dolu.