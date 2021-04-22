AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya "Hey Siri, cüzdanımı bul" deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

APPLE AIRTAG FİYATI NE KADAR?

Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.