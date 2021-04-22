Apple airtag nedir? Kayıp eşya izleyicisi Apple airtag fiyatı, çıkış tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Apple airtag ürünü hakkında bilgiler belli oldu. Özellikle önemli eşyalarını sıklıkla kaybedenlerin işine çok yarayacak olan bu yeni teknoloji ürünü hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
APPLE AIRTAG NEDİR?
AirTag'iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag'inizin konumunu iCloud'a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag'inizin nerede olduğunu haritada görebiliyorsunuz. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.
AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya "Hey Siri, cüzdanımı bul" deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.
APPLE AIRTAG FİYATI NE KADAR?
Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.