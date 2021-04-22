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    • Teknoloji
    • 22.04.2021 12:20
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    • 22.04.2021 12:22
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    Özellikle teknoloji severler tarafından merakla ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Günlük hayatta vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan , merak konusu oldu. Apple, kayıp eşya izleyicisini AirTag'I duyurunca büyük heyecan yarattı ve meraklıları hemen ayrıntıları sorgular oldu. Find My adlı Apple teknolojisi ile çalışan ürün hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Apple airtag nedir?

    Apple airtag nedir? Kayıp eşya izleyicisi Apple airtag fiyatı, çıkış tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Apple airtag ürünü hakkında bilgiler belli oldu. Özellikle önemli eşyalarını sıklıkla kaybedenlerin işine çok yarayacak olan bu yeni teknoloji ürünü hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    APPLE AIRTAG NEDİR?

    AirTag'iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag'inizin konumunu iCloud'a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag'inizin nerede olduğunu haritada görebiliyorsunuz. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.

    AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya "Hey Siri, cüzdanımı bul" deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

    APPLE AIRTAG FİYATI NE KADAR?

    Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.

        APPLE AİRTAG HANGİ CİHAZLAR İLE UYUMLU OLACAK?

        Tam Konum Bulma özelliği aşağıdaki aygıtlarla uyumludur:

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

        iPhone 12 ve iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
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