NASA'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Perseverance keşif aracıyla şubatta Kızıl Gezegen'e inen mini helikopter Ingenuity'nin, uzaktan uçuşu sağlandı.
Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.
Ingenuity'nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilirken; helikopterin başarılı uçuşu NASA'da kutlandı.
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.
GOOGLE INGENUİTY SAYFASINA SÜRPRİZ YERLEŞTİRDİ
Öte yandan bu tarihi olayı es geçmeyen Google kullanıcılarına büyük sürpriz yaptı. Google arama motoruna 'Ingenuity NASA' yazanlar, Google'ın uçan bir Ingenuity sürprizine tanık oluyor.