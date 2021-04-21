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    • Teknoloji
    • 21.04.2021 14:25
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    • 21.04.2021 14:25
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    'taki tarihi uçuş sonrası 'dan sürprizi! Siz de uçurabilirsiniz

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (), keşif aracı Perseverance ile 'a gönderdiği mini helikopter 'yi başarıyla uçurdu. Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti. Bu tarihi uçuş sonrası Mars helikopteri Ingenuity'nin tarihi uçuşunu es geçmedi. Teknoloji devi, arama motorunda '' araması yapanları ise büyük bir sürpriz ile karşılamaya başladı. Üstelik bu sürprizi, herkes deneyimleyebiliyor.

    Google'dan Ingenuity sürprizi! Siz de uçurabilirsiniz

    NASA'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Perseverance keşif aracıyla şubatta Kızıl Gezegen'e inen mini helikopter Ingenuity'nin, uzaktan uçuşu sağlandı.

    Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

    Ingenuity'nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilirken; helikopterin başarılı uçuşu NASA'da kutlandı.

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

    GOOGLE INGENUİTY SAYFASINA SÜRPRİZ YERLEŞTİRDİ
    Öte yandan bu tarihi olayı es geçmeyen Google kullanıcılarına büyük sürpriz yaptı. Google arama motoruna 'Ingenuity NASA' yazanlar, Google'ın uçan bir Ingenuity sürprizine tanık oluyor.




        'Ingenuity NASA' yazıldığında, sağ tarafta pervanesi dönen Ingenuity'i gösteren Google, helikoptere tıklandığında ise sihri başlatıyor. Tıklama sonucu, Ingenuity tüm sayfa boyunca dolaşıyor. Böylece, Mars'ta dolaşıyormuş izlenimi veriyor. Yaptığımız denemelerde, 'Ingenuity' yazılıp arama yapıldığında da aynı sürprizin gerçekleştiğine tanık olduk.

        PERSEVERANCE, MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ
        NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

        Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

        Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.

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        Haberler Teknoloji Mars'taki tarihi uçuş sonrası Google'dan Ingenuity sürprizi! Siz de uçurabilirsiniz