Elon Musk, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği sürücüsüz Tesla kazası ile ilgili açıklama yaptı. Musk, otopilot özelliğinin kaza sırasında etkinleştirilmediğini söyledi. Musk, "Standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından Tesla hisseleri bir gün içerisinde yüzde 3,8'e kadar düşerken Elon Musk ise 5,6 milyar dolar kaybetti.
Geçtiğimiz haftasonu Tesla S modelinin ABD'nin Teksas eyaletinde kaza yapması sonucu iki yolcu hayatını kaybetmişti.
Bu olay üzerine açıklamada bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin otomatik sürüş sistemlerinin Teksas, Spring'de ölümcül bir kazaya karıştığını inkar eden bir tweet attı.
'CADDEDE ŞERİT ÇİZGİLERİ YOKTU'
Musk tweetinde, "Şimdiye kadar kaydedilen veriler Otopilot'un etkinleştirilmediğini ve bu arabanın FSD'yi (tam otonom sürüş) satın almadığını gösteriyor" derken "Dahası, standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu" ifadelerini kullandı.