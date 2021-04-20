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    • 20.04.2021 14:50
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    SON DAKİKA: Tesla'nın yaptığı kaza sonrası 5,6 milyar dolar kaybeden : Caddede şerit çizgileri yoktu

    Son dakika haberi! Tesla CEO’su , geçtiğimiz gün gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği sürücüsüz Tesla kazası ile ilgili açıklama yaptı. Kazanın nasıl olduğunu açıklayan Musk, "Bu caddede şerit çizgileri yoktu." dedi. Öte yandan kazanın ardından Tesla hisseleri bir gün içerisinde yüzde 3,8’e kadar düşerken Elon Musk ise 5,6 milyar dolar kaybetti.

    Elon Musk kazanın sebebini açıkladı!

    Elon Musk, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği sürücüsüz Tesla kazası ile ilgili açıklama yaptı. Musk, otopilot özelliğinin kaza sırasında etkinleştirilmediğini söyledi. Musk, "Standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından Tesla hisseleri bir gün içerisinde yüzde 3,8'e kadar düşerken Elon Musk ise 5,6 milyar dolar kaybetti.

    Geçtiğimiz haftasonu Tesla S modelinin ABD'nin Teksas eyaletinde kaza yapması sonucu iki yolcu hayatını kaybetmişti.

    Bu olay üzerine açıklamada bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin otomatik sürüş sistemlerinin Teksas, Spring'de ölümcül bir kazaya karıştığını inkar eden bir tweet attı.

    'CADDEDE ŞERİT ÇİZGİLERİ YOKTU'
    Musk tweetinde, "Şimdiye kadar kaydedilen veriler Otopilot'un etkinleştirilmediğini ve bu arabanın FSD'yi (tam otonom sürüş) satın almadığını gösteriyor" derken "Dahası, standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu" ifadelerini kullandı.

        Yerel polis yaptıkları ön incelemelere göre, 2019 Tesla Model S'nin yoldan çıkarak ağaca çarptığını ve alevler içinde kaldığını ve sürücü koltuğunda hiç kimsenin olmadığını belirtmişti.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken ABD'deki iki federal kurum, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu şu anda kazayı araştırıyor.

        KAZA SONRASI 5,6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
        Tesla'nın hisseleri, 2019 Tesla Model S modelinin Cumartesi gecesi Houston'ın kuzeyindeki bir ağaca çarpmasının ardından iki kişinin öldüğü haberleri üzerine düştü.

        Meydana gelen kaza sonrası bir gün içerisinde Tesla hisseleri yüzde 3,8'e kadar düşerken, Elon Musk'ın serveti de 5,6 milyar dolar düştü.
        Elon Musk 174,1 milyar dolarlık servetiyle, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ( 195,9 milyar dolar) ve Fransız Bernard Arnault'un (180,3 milyar dolar) ardından dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda bulunuyor.

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        Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Tesla'nın yaptığı kaza sonrası 5,6 milyar dolar kaybeden Elon Musk: Caddede şerit çizgileri yoktu