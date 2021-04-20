Elon Musk, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği sürücüsüz Tesla kazası ile ilgili açıklama yaptı. Musk, otopilot özelliğinin kaza sırasında etkinleştirilmediğini söyledi. Musk, "Standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından Tesla hisseleri bir gün içerisinde yüzde 3,8'e kadar düşerken Elon Musk ise 5,6 milyar dolar kaybetti.