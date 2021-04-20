Apple lansman saat kaçta? Apple yeni ürünler neler olacak? Ipad Pro ve AirTags özellikleri neler?

Apple lansman saat kaçta, nasıl izlenir? Apple yeni ürünleri neler olacak? Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini müşterilerine sunacak. Lansmanda birbirinden teknolojik gelişmenin tanıtılması bekleniyor. Peki, Apple lansman saat kaçta? Apple yeni ürünleri nasıl olacak?
APPLE LANSMAN SAAT KAÇTA?
Bu akşam pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek olan lansman TSİ 20.00'da başlayacak.
APPLE YENİ ÜRÜNLER NELER OLACAK?
Sızan bilgilerin en başında, bu akşamki Apple Spring etkinliğinde yeni iPad modelleri, Daha ucuz bir AirPods, Apple Pencil ve AirTags modellerinin tanıtılması bekleniyor.
IMac ve akıllı gözlük ile ilgili dedikoduların olduğu etkinlikte Apple, iPhone modellerinde önümüzdeki dönemde kullanılacak yazılım sistemi iOS 14.5'i ilk kez görücüye çıkaracak.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasının ünlü isimlerinin sızdırdığı bilgilerde bu akşamki etkinlikte Apple, kullanıcılarına 2 iPad bir de iPad Mini modelinin yenilenmiş versiyonlarını sunacak.