Apple lansman saat kaçta? Apple yeni ürünler neler olacak? Ipad Pro ve AirTags özellikleri neler?

APPLE YENİ ÜRÜNLER NELER OLACAK?

Sızan bilgilerin en başında, bu akşamki Apple Spring etkinliğinde yeni iPad modelleri, Daha ucuz bir AirPods, Apple Pencil ve AirTags modellerinin tanıtılması bekleniyor.

IMac ve akıllı gözlük ile ilgili dedikoduların olduğu etkinlikte Apple, iPhone modellerinde önümüzdeki dönemde kullanılacak yazılım sistemi iOS 14.5'i ilk kez görücüye çıkaracak.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasının ünlü isimlerinin sızdırdığı bilgilerde bu akşamki etkinlikte Apple, kullanıcılarına 2 iPad bir de iPad Mini modelinin yenilenmiş versiyonlarını sunacak.