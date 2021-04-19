SON DAKİKA: Mars'ta tarihi gün! NASA açıkladı: Ingenuity adlı helikopter bugün uçurulacak





YER ÇEKİMİ YARDIM EDECEK, YOĞUNLUK ZORLAŞTIRACAK

Dünyaya kıyasla yer çekiminin üçte bir oranında daha az olması nedeniyle Mars'ta gerçekleştirilecek uçuşun nispeten daha 'kolay' olması beklenirken atmosfer yoğunluğunun dünyanın yüzde 1'ine tekabül etmesi ise minyatür helikopterin kalkış sürecinde karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak. Testin başarılı olması durumunda Ingenuity helikopterinin, önümüzdeki haftalarda birkaç kez daha ve daha uzun süreler uçuş gerçekleştireceği bildirilirken helikopteri çalıştıran pilleri şarj etmek için her uçuş arasında dört ila beş gün pillerin dinlendirilmesinin gerektiği bildirildi.