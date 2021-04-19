SON DAKİKA: Mars'ta tarihi gün! NASA açıkladı: Ingenuity adlı helikopter bugün uçurulacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta kendi kontrolünde helikopter uçurarak önemli bir göreve hazırlanıyor.
Daha önce pervanelerinde çıkan teknik arıza nedeniyle uçuşu ertelenen minyatür helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklanırken, uçuşun başarılı olması durumunda başka bir gezegende gerçekleşen ilk kontrollü uçuş olacağı belirtildi.
1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı minyatür helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.
UÇUŞTAN ÜÇ SAAT SONRA VERİLER ULAŞACAK
Uçuşun Türkiye saatine göre 10.30'da gerçekleşeceği açıklanırken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA'ya ulaşmasının beklendiği açıklandı. Test uçuşunun, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşeceği bildirilirken Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, "Ekibimizin beklediği an neredeyse geldi" dedi.