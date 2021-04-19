ISS'te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.
NASA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı.
Astronot ve kozmonotların, ISS'te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarda 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.