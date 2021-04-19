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    • 19.04.2021 10:26
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    • 19.04.2021 10:26
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    ISS’te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü! Aralarında 'nü fotoğraflayan de var

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 6 ay boyunca kalan NASA astronotu , Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile Soyuz  MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

    DHA
    Van Gölü'nün fotoğrafını çeken Rubins dünyaya döndü

    ISS'te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

    NASA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı.

    Astronot ve kozmonotların, ISS'te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarda 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.

        RUBINS'E VAN KEDİSİ HEDİYESİ
        Öte yandan, fotoğrafın birinci olmasıyla Van'ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins'i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Valilik ile birlikte, şu an uzay görevinde olan Astronot Kate Rubins'i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Van Kedi Villası'nda Rubins için kendisine çok güzel bir Van kedisi ayırdıklarını belirtti.

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        Haberler Teknoloji ISS’te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü! Aralarında Van Gölü'nü fotoğraflayan Kate Rubins de var