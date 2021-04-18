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    • 19.04.2021 01:19
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    , projesinden 2025'te çıkacağını açıkladı

    Başbakan Yardımcısı , ülkesinin 2025'te projesinden ayrılacağını duyurdu. İşte açıklamanın ayrıntıları...

    AA
    Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılıyor

    Başbakanlığından TASS haber ajansına yapılan açıklamada, 'nda teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

    Açıklamada, istasyonun teknik açıdan denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekli kararların alınması gerektiği vurgulandı.

    Rusya Başbakan Yardımcısı da Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." dedi.

    Rusya Devlet Başkanı , 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

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    Haberler Teknoloji Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden 2025'te çıkacağını açıkladı