Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 17.04.2021 01:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 01:56
    ABONE OL

    seçimini yaptı: Astronotları Ay'a indirecek kapsülün inşasını yapacak

    (), "" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için 'i seçtiğini açıkladı.

    NASA, SpaceX'i seçti

    'dan yapılan açıklamada, ajansın "Artemis" programı kapsamında Ay'a astronot göndermeye hazırlandığı anımsatıldı.

    SÖZLEŞME TUTARI 2,9 MİLYAR DOLAR
    Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için şirketinin seçildiği belirtilen açıklamada, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, Starship adlı iniş kapsülünün Ay, ve diğer destinasyonlara seyahat için tasarlandığı, tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma ve iniş sistemine dönüşmesinin amaçlandığı aktarıldı.

    NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

    2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji NASA seçimini yaptı: Astronotları Ay'a indirecek kapsülün inşasını SpaceX yapacak