PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor, henüz tarih netleşmedi. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak.Oyun henüz sadece android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.

PUBG NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun Google Play Store'daki listelemesine göre oyun Android Marshmallow 6.0 veya üstünü gerektirecek. Ayrıca en az 2,5 GB RAM gerektirecektir. Oyunun alt cihazlar için bir 'Lite' sürümü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.