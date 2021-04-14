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    • Teknoloji
    • 14.04.2021 12:48
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    • 14.04.2021 12:48
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    ? ? İşte sistem gereksinimleri…

    Oyun severler tarafından merakla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanıyor ve Krafton Inc tarafından Şubat ayında sosyal medyadan duyurulan PUBG New State hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki ? Ücretsiz mi? İşte yeni oyunun özellikleri ve sistem gereksinimleri…

    takvim.com.tr
    PUBG New State ne zaman çıkıyor?

    PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt nasıl yapılır? Sistem gereksinimleri nedir, özellikleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişinin telefonuna yüklü olan ve ilgiyle oynanan mobil oyununun yeni versiyonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki PUBG New State oyunu nasıl indirilir, ücretsiz mi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor, henüz tarih netleşmedi. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak.Oyun henüz sadece android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.

    PUBG NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyunun Google Play Store'daki listelemesine göre oyun Android Marshmallow 6.0 veya üstünü gerektirecek. Ayrıca en az 2,5 GB RAM gerektirecektir. Oyunun alt cihazlar için bir 'Lite' sürümü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

    100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.

    MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER

    Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.

        Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

        Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

        GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

        Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.

        Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

        YENİ NESİL HAYATTA KALMA

        Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

        Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

        Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

        GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

        Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

        Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.
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        Haberler Teknoloji PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt nasıl yapılır? İşte sistem gereksinimleri…