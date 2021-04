PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt nasıl yapılır? Sistem gereksinimleri nedir, özellikleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişinin telefonuna yüklü olan ve ilgiyle oynanan mobil oyununun yeni versiyonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki PUBG New State oyunu nasıl indirilir, ücretsiz mi? İşte merak edilen tüm bilgiler…