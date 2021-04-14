PUBG New State ne zaman çıkıyor? PUBG New State ön kayıt nasıl yapılır? Sistem gereksinimleri nedir, özellikleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişinin telefonuna yüklü olan ve ilgiyle oynanan mobil oyununun yeni versiyonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki PUBG New State oyunu nasıl indirilir, ücretsiz mi? İşte merak edilen tüm bilgiler…
PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?
PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor, henüz tarih netleşmedi. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak.Oyun henüz sadece android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.
PUBG NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Oyunun Google Play Store'daki listelemesine göre oyun Android Marshmallow 6.0 veya üstünü gerektirecek. Ayrıca en az 2,5 GB RAM gerektirecektir. Oyunun alt cihazlar için bir 'Lite' sürümü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.
MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.