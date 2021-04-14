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    • Teknoloji
    • 14.04.2021 14:51
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    • 14.04.2021 14:51
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    Kötü haber geldi! Evinde Samsung ve LG marka televizyonları olanlar için uyarı! 15 Haziran itibari ile kullanıma kapatılacak…

    Özellikle ABD’de büyük bir ilgiyle kullanılan Google’ın video uygulamasının bazı markalara ait akıllı televizyonlarda destek vermeyeceği açıklandı. Google’ın Google Play Movies and TV uygulamasını Samsung, LG ve Vizio marka akıllı televizyonlarda ve Roku cihazlarında durdurma kararı aldığı açıklandı. Açıklamada 15 Haziran 2021’e kadar uygulamanın destekleneceği fakat daha sonra bu platformlardan yazılımın kullanılamayacağı belirtildi. Şu an bakılacak olduğu zaman Google aracılığı ile film ve TV şovlarını satın almış olanlar, bunları bir de Samsung ve LG gibi akıllı cihazlar aracılığı izleme fırsatları elde edilir.

    takvim.com.tr
    Evinde Samsung ve LG marka televizyonları olanlar için uyarı! 15 Haziran itibari ile kullanıma kapatılacak…

    Google bir duyuru yaparak LG, Samsung ve Vizio gibi markaların akıllı televizyonlarına sahip olan kişilere kötü haber verdi. Google, bu akıllı cihazlara sağlanan Google Play Movies and TV uygulamasının destek vermeyeceğini açıkladı.

    Mevcut kullanıcıların bu uygulama yerine YouTube üzerinden geçmişte satın aldıkları içerikleri izlemesine imkan sağlanacağı belirtilirken, satın alınan Google Play kredilerinin de hesapta kullanılabileceği belirtildi.

    Platform üzerinden yeni dizi ve filmlerin satın alınabileceği belirtilirken "İzleme Listesi"nin YouTube'a transfer olmayacağı ve aile paylaşım sisteminin de daha sınırlı bir şekilde çalışacağı belirtildi.
        Haberler Teknoloji Kötü haber geldi! Evinde Samsung ve LG marka televizyonları olanlar için uyarı! 15 Haziran itibari ile kullanıma kapatılacak…