Kötü haber geldi! Evinde Samsung ve LG marka televizyonları olanlar için uyarı! 15 Haziran itibari ile kullanıma kapatılacak…

Google bir duyuru yaparak LG, Samsung ve Vizio gibi markaların akıllı televizyonlarına sahip olan kişilere kötü haber verdi. Google, bu akıllı cihazlara sağlanan Google Play Movies and TV uygulamasının destek vermeyeceğini açıkladı.
Mevcut kullanıcıların bu uygulama yerine YouTube üzerinden geçmişte satın aldıkları içerikleri izlemesine imkan sağlanacağı belirtilirken, satın alınan Google Play kredilerinin de hesapta kullanılabileceği belirtildi.
Platform üzerinden yeni dizi ve filmlerin satın alınabileceği belirtilirken "İzleme Listesi"nin YouTube'a transfer olmayacağı ve aile paylaşım sisteminin de daha sınırlı bir şekilde çalışacağı belirtildi.