Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi ve gezegenimizin en zengin insanı Jeff Bezos uzay çalışmalarında önemli bir adım attı.
Hürriyet'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Jeff Bezos'un sahibi olduğu özel uzay şirketi Blue Origin ile 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Sözleşme kapsamında Blue Origin nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı tasarlayacak. Şirketin söz konusu uzay aracını 2025 yılına kadar hazır hale getirmesi gerekiyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile yoğun bir rekabet içinde olan Blue Origin'in bu başarısı 'Bezos yarışta bir adım öne geçti' şeklinde yorumlandı.
Pentagon aynı proje kapsamında Locheed Martin ve General Atomics ile de sözleşme imzaladı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Locheed Martin ile imzalanan anlaşmanın değeri yaklaşık 3 milyon dolar.