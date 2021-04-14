Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi ve gezegenimizin en zengin insanı Jeff Bezos uzay çalışmalarında önemli bir adım attı.

Hürriyet'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Jeff Bezos'un sahibi olduğu özel uzay şirketi Blue Origin ile 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.