Microsoft'tan dev satın alma! Ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolar





Financial Times gazetesinin haberine göre, anlaşmayla, şirktin hisse değerinin Cuma günü kapanışa göre yüzde 23 primli olarak 56 dolar olarak belirlenmesi bekleniyor. Gazeteye konuşan kaynakların aktardıklarına göre nihai anlaşma önümüzdeki hafta açıklanacak.