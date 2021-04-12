Microsoft'tan dev satın alma! Ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolar

Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini 16 milyar dolara satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin son aşamasına geldi.
Financial Times gazetesinin haberine göre, anlaşmayla, şirktin hisse değerinin Cuma günü kapanışa göre yüzde 23 primli olarak 56 dolar olarak belirlenmesi bekleniyor. Gazeteye konuşan kaynakların aktardıklarına göre nihai anlaşma önümüzdeki hafta açıklanacak.
ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.