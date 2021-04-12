Teknolojiyle birlikte bilgisayar oyunları hayatın merkezine yerleşti. Hem oyun geliştiriciler hem de oyuncular, milyonlarca doları cebe indirdi. Age of Empires yani İmparatorluk Çağı gençlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biriydi... 1997'de Microsoft tarafından geliştirilen oyunda, Babil, Hitit, Fars, Asur, Mısır, Sümer, Yunan uygarlıklarına yer verildi.

Bir sonraki oyun Age of Empires IV'te ise Hint, Moğol ve Çin devletleri kurguya dahil edildi. Şirket, oyuncularına yeni bir sürprizle geldi. Dönemin dilini ve belgesel tekniklerini kullanarak oyunculara tarih öğreteceğini söyledi. Buna göre dış ses, oyuna dahil olan uygarlıklarla ilgili belgesellerle bilgi verecek.





