Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    oyunu tarih dersi verecek

    Teknolojiyle birlikte bilgisayar oyunları hayatın merkezine yerleşti. Hem oyun geliştiriciler hem de oyuncular, milyonlarca doları cebe indirdi. İmparatorluk Çağı gençlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biriydi... 1997'de tarafından geliştirilen oyunda, , Hitit, , , Mısır, Sümer, Yunan uygarlıklarına yer verildi. , son serisinde , ve ile ilgili tarih dersleri verecek.

    Online eğitim

    Teknolojiyle birlikte bilgisayar oyunları hayatın merkezine yerleşti. Hem oyun geliştiriciler hem de oyuncular, milyonlarca doları cebe indirdi. Age of Empires yani İmparatorluk Çağı gençlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biriydi... 1997'de Microsoft tarafından geliştirilen oyunda, , Hitit, , , Mısır, Sümer, Yunan uygarlıklarına yer verildi.

    Bir sonraki oyun Age of Empires IV'te ise Hint, Moğol ve Çin devletleri kurguya dahil edildi. Şirket, oyuncularına yeni bir sürprizle geldi. Dönemin dilini ve belgesel tekniklerini kullanarak oyunculara tarih öğreteceğini söyledi. Buna göre dış ses, oyuna dahil olan uygarlıklarla ilgili belgesellerle bilgi verecek.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Age of Empires 4 oyunu tarih dersi verecek