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    • Teknoloji
    • 10.04.2021 10:50
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    • 10.04.2021 10:50
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    'ta bundan böyle daha da kolaylaşacak! ve telefon kullanıcıları artık...

    Mesajlaşma uygulaması , ve cihazlar arasındaki senkronizasyonu kolaylaştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Günlük hayatımızda iş ya da yakınlarımızla haberleşmek için kullandığımız WhatsApp uygulamaya yeni entegre edeceği bir özellikle gündemde yer aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Android ve iOS işletim sistemine sahip olan telefonlar arasındaki geçişi kolaylaştıracak. Bilindiği üzere iki farklı işletim sisteminden ötekisine geçen kullanıcılar mesajlarını aktarırken üçüncü parti uygulamaları kullanıyordu. WhatsApp yeni devreye alacağı özellikle bu sorunu tamamen çözecek.

    WhatsApp'tan yeni özellik!

    Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan WhatsApp dönem dönem yeni özellikleri test ederek kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikleri devreye alıyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği ise merak konusu.

    YENİ ÖZELLİK GELİYOR

    WhatsApp'ın yeni bir özelliği devreye alacağı konuşuluyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı.

    Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu.

    Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Bu özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğu iddia edildi.

        24 SAATTE YOK OLACAK

        Son konuşulan iddialara göre platformun 24 saatlik mesaj kaybolma özelliğini denediği söyleniyor. Ayrıca bir süre sonra bu özelliği aktif kullanıma aktif bir hale getireceği de iddialar arasında yer aldı.

        KENDİNİ İMHA EDECEK

        Konuşulan bilgilere göre fotoğraflar kendini imha edecek. Özellik aktif edilirse fotoğraf paylaşımında bir buton yer alacak. Bu buton hem kişisel hem de grup mesajları için aktif olacak.

        Snapchat'te yer alan benzer özelliğin yakında WhatsApp'ta da aktif edilmesi bekleniyor.

            Haberler Teknoloji WhatsApp'ta bundan böyle daha da kolaylaşacak! iOS ve Android telefon kullanıcıları artık...