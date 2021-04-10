Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan WhatsApp dönem dönem yeni özellikleri test ederek kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikleri devreye alıyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği ise merak konusu.

YENİ ÖZELLİK GELİYOR

WhatsApp'ın yeni bir özelliği devreye alacağı konuşuluyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı.