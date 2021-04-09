YOUTUBE KANALI NASIL AÇILIR?

Bir Youtube kanalı edinmek için öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekir. Eğer varsa bu hesapla Youtube oturumu başlatabilirsiniz. Eğer bir Google hesabınız yoksa Youtube'a giriş yapamazsınız.

Google hesabınızla Youtube'a giriş yaptıktan sonra, ana sayfanın sol kısmındaki menünün üstünde kullanıcı adınızı görürsünüz. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda kullanıcı sayfanıza erişirsiniz. Buradan kanalınız için bir profil resmi seçebilirsiniz. Ayrıca kanalınıza koymak istediğiniz ismi de buradan belirleyebilir, girmiş olduğunuz kanal ismini daha sonra yine buradan değiştirebilirsiniz.



Kanal isminizi seçerken, bu ismin dikkat çekici olmasını önemsemelisiniz. Aynı kanal resminiz için de geçerlidir. Seçtiğiniz isim başka kanallarla karıştırılmamalı ve akılda kalıcı olmalı. Seçeceğiniz ismin kitlenizde kötü bir izlenim bırakmaması oldukça önemlidir. Kanal resminiz onu gören insanlarda merak uyandırırsa, kitle sizin kanalınıza katılmayı tercih edebilir. Bu yüzden görüldüğünde merak uyandıracak ya da ilgi çekecek bir görsel kanalınızı büyütmenize yardımcı olur.

