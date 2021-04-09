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    • Teknoloji
    • 09.04.2021 15:51
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    • 09.04.2021 15:51
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    Sosyal medya günümüzde hayata çok fazla dahil olan bir platform ve gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dünya genelinde milyarlarca abonesi olan, video yükleme platformu Youtube kanalını yeniden açıp uğraşmak yerine satın almak isteyenler olabiliyor. Diğer taraftan bakıldığında da emek vererek büyüten biri satışa çıkarmak isteyebiliyor. Peki , ? İşte detaylar…

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    YouTube kanalı satın alınır mı?

    YouTube kanalı satın alınır mı? YouTube kanalı değeri nasıl hesaplanır, satışı nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. YouTube kanalını gelir elde etmek için satmaya karar verenler ayrıntıları araştırıyor. Yeni bir hesap açmak isteyenler, silmeyi düşünenler, kanal adını değiştirmek isteyenler için de merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

    YOUTUBE KANALI NASIL SATILIR?

    YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube'da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir. YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.

    YOURUBE KANAL DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?

    Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL'ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL'ye kadar satılabiliyor.

        YOUTUBE KANALI NASIL AÇILIR?

        Bir Youtube kanalı edinmek için öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekir. Eğer varsa bu hesapla Youtube oturumu başlatabilirsiniz. Eğer bir Google hesabınız yoksa Youtube'a giriş yapamazsınız.

        Google hesabınızla Youtube'a giriş yaptıktan sonra, ana sayfanın sol kısmındaki menünün üstünde kullanıcı adınızı görürsünüz. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda kullanıcı sayfanıza erişirsiniz. Buradan kanalınız için bir profil resmi seçebilirsiniz. Ayrıca kanalınıza koymak istediğiniz ismi de buradan belirleyebilir, girmiş olduğunuz kanal ismini daha sonra yine buradan değiştirebilirsiniz.

        Kanal isminizi seçerken, bu ismin dikkat çekici olmasını önemsemelisiniz. Aynı kanal resminiz için de geçerlidir. Seçtiğiniz isim başka kanallarla karıştırılmamalı ve akılda kalıcı olmalı. Seçeceğiniz ismin kitlenizde kötü bir izlenim bırakmaması oldukça önemlidir. Kanal resminiz onu gören insanlarda merak uyandırırsa, kitle sizin kanalınıza katılmayı tercih edebilir. Bu yüzden görüldüğünde merak uyandıracak ya da ilgi çekecek bir görsel kanalınızı büyütmenize yardımcı olur.

        YOUTUBE KANALI NASIL SİLİNİR?

        Youtube kanalınızı kalıcı olarak silmek için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

        İlk olarak Youtube Studio'da oturum açmalısınız.

        Sol menüden Ayarlar'a girin.

        Ayarlar menüsü içinden Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

        "Youtube İçeriğini Kaldır" seçeneğine tıklayın.

        "İçeriğimi kalıcı olmak silmek istiyorum" seçeneğine tıklayın.

        Kanalınızı silmek istediğinizi doğrulayın.

        Son olarak "içeriğimi sil" seçeneğine tıklayın.

        Kanalınızı kalıcı olarak sildiğinizde tüm videolar, yorumlar ve topluluk gönderileri de kanalınızla birlikte silinir. Eğer kanalınıza geri dönmeyi düşünüyorsanız, Youtube kanalınızı belirli bir süreyle gizleme seçeneği de bulunmaktadır.

        Youtube Kanal Adını Sonradan Değiştirmek Mümkün mü?

        Kanal isminizi 90 günlük dilim içerisinde en fazla üç kez değiştirebilirsiniz. Youtube ana sayfasında sağ üst köşede kanal logonuz görünür. Bu logoya tıkladığınızda hemen altında kanal isminiz çıkar. Bu isme tıkladığınızda da düzenleme sayfasına yönlendirilirsiniz. Kanal isminizi bu sayfa üzerinden değiştirebilirsiniz.
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        Haberler Teknoloji YouTube kanalı satın alınır mı? YouTube kanalı değeri nasıl hesaplanır, satışı nasıl yapılır?