YouTube kanalı satın alınır mı? YouTube kanalı değeri nasıl hesaplanır, satışı nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. YouTube kanalını gelir elde etmek için satmaya karar verenler ayrıntıları araştırıyor. Yeni bir hesap açmak isteyenler, silmeyi düşünenler, kanal adını değiştirmek isteyenler için de merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
YOUTUBE KANALI NASIL SATILIR?
YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube'da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir. YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.
YOURUBE KANAL DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?
Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL'ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL'ye kadar satılabiliyor.