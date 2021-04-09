Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi GSM firmaları güncel kampanyalarını abonelerine sunuyor ve böylelikler fatura öderken az bir miktar daha ödeme ekleyerek sevdiği telefonu satın almasına yardımcı oluyor. Peki tarifeye ek telefon nasıl alınır? Şartlar neler? İşte ayrıntılar…
FATURAYA (TARİFEYE) EK TELEFON NASIL ALINIR?
Telefon fiyatlarında gözlemlenen ciddi artışların ardından operatörler kullanıcılarına faturaya ek telefon alma hakkı sunmaktadır. Bu şekilde uygun taksit seçeneğine sahip olan kişiler faturalarına ek ödedikleri tutarlar ile birlikte telefon sahibi olmaktadır.
FATURAYA EK TELEFON ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Faturasına ek olarak telefon almak isteyen kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki kişinin en az 8 aydır faturalı olarak aynı operatörde bulunması gerekir. Bir diğer aranan şart ise kişinin kredi notunun yüksek olmasıdır. Ayrıca daha önce kişinin bu şekilde en fazla iki cihaz alması gerekir. Son olarak faturalarını düzenli olarak ödemiş olan kişiler bu şartları yerine getirmeleri halinde faturaya ek telefon alma hakkı edinir. Belirlenen şartların en az ikisine uygun olan kişiler operatörlerine başvurarak detaylı bilgi alabilir ve telefon sahibi olabilir. Kişiler bu konuda detaylı bilgi için operatör şubelerine gitmelidir. Kişinin uygun olması halinde telefon alma işlemi aynı gün içerisinde tamamlanır.
VODAFONE TELEFON ALMA ŞARTLARI
Kara listede yer almamak ( Faturalarını ödemeyen ya da geç ödeyen kişiler kara listede yer alabilmektedir.)
Son iki gün içinde SIM kartını değiştirmemiş olmak
Müşteri Limit Puanına erişmiş olmak ( Faturalarını geç ödeyen ya da ödemeyen kişilerin puanı düşmektedir. Ayrıca uzun süredir müşteri olma da puanı etkilemektedir.)
Vodafone müşterisi olmak Bu şartları bulunduran kişiler aylık 145 TL'ye 3-6-12 ay vade ile telefon alabilmektedir.
Her müşteri tek seferde iki telefon alabilmektedir. Vodafone'da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir.
Alınabilecek telefonları öğrenmek için Vodafone Online Mağaza sitesine giriş yapın.
TURKCELL TELEFON ALMA ŞARTLARI
Finanscell uygulaması ile müşterilere verilen telefon kredisine bakılmaktadır. Diğer şirketlerde olduğu gibi Turkcell'de de faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır. Her müşteri tek seferde bir telefon alabilmektedir. Turkcell'de faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. Alabileceğiniz telefonları görebilmek için Turkcell hesabınıza girerek alabileceğiniz telefonları görebilirsiniz. 8 ila 10 aydır Turkcell müşterisi olan kişiler faturalı hat üzerine telefon sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi puanının yüksek olması da alınacak telefonda etkili olmaktadır.