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    • Teknoloji
    • 09.04.2021 15:11
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    • 09.04.2021 15:11
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    Gündemde pek çok kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Telefon fiyatlarının artması ve taksit sayılarının düşürülmesinden dolayı vatandaşlar faturaya ek telefon satın alma konusuna daha çok ağırlık veriyor. Bu noktada GSM firmaları özel kampanyalar yapıyor ve sık sık güncelliyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom kullanıcıları hem kolayca ödeyebileceği hem de çok istediği akıllı telefona bu kampanyalar sayesinde kavuşuyor. Peki ? İşte detaylar…

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    Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim?

    Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi GSM firmaları güncel kampanyalarını abonelerine sunuyor ve böylelikler fatura öderken az bir miktar daha ödeme ekleyerek sevdiği telefonu satın almasına yardımcı oluyor. Peki tarifeye ek telefon nasıl alınır? Şartlar neler? İşte ayrıntılar…

    FATURAYA (TARİFEYE) EK TELEFON NASIL ALINIR?

    Telefon fiyatlarında gözlemlenen ciddi artışların ardından operatörler kullanıcılarına faturaya ek telefon alma hakkı sunmaktadır. Bu şekilde uygun taksit seçeneğine sahip olan kişiler faturalarına ek ödedikleri tutarlar ile birlikte telefon sahibi olmaktadır.

    FATURAYA EK TELEFON ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

    Faturasına ek olarak telefon almak isteyen kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki kişinin en az 8 aydır faturalı olarak aynı operatörde bulunması gerekir. Bir diğer aranan şart ise kişinin kredi notunun yüksek olmasıdır. Ayrıca daha önce kişinin bu şekilde en fazla iki cihaz alması gerekir. Son olarak faturalarını düzenli olarak ödemiş olan kişiler bu şartları yerine getirmeleri halinde faturaya ek telefon alma hakkı edinir. Belirlenen şartların en az ikisine uygun olan kişiler operatörlerine başvurarak detaylı bilgi alabilir ve telefon sahibi olabilir. Kişiler bu konuda detaylı bilgi için operatör şubelerine gitmelidir. Kişinin uygun olması halinde telefon alma işlemi aynı gün içerisinde tamamlanır.

    VODAFONE TELEFON ALMA ŞARTLARI

    Kara listede yer almamak ( Faturalarını ödemeyen ya da geç ödeyen kişiler kara listede yer alabilmektedir.)
    Son iki gün içinde SIM kartını değiştirmemiş olmak
    Müşteri Limit Puanına erişmiş olmak ( Faturalarını geç ödeyen ya da ödemeyen kişilerin puanı düşmektedir. Ayrıca uzun süredir müşteri olma da puanı etkilemektedir.)
    Vodafone müşterisi olmak Bu şartları bulunduran kişiler aylık 145 TL'ye 3-6-12 ay vade ile telefon alabilmektedir.
    Her müşteri tek seferde iki telefon alabilmektedir. Vodafone'da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir.
    Alınabilecek telefonları öğrenmek için Vodafone Online Mağaza sitesine giriş yapın.

    TURKCELL TELEFON ALMA ŞARTLARI

    Finanscell uygulaması ile müşterilere verilen telefon kredisine bakılmaktadır. Diğer şirketlerde olduğu gibi Turkcell'de de faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır. Her müşteri tek seferde bir telefon alabilmektedir. Turkcell'de faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. Alabileceğiniz telefonları görebilmek için Turkcell hesabınıza girerek alabileceğiniz telefonları görebilirsiniz. 8 ila 10 aydır Turkcell müşterisi olan kişiler faturalı hat üzerine telefon sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi puanının yüksek olması da alınacak telefonda etkili olmaktadır.

        TURKCELL FATURAYA EK TELEFON SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Turkcell faturaya ek telefonu sorgulama işlemleri için en detaylı bilgiler şubeler aracılığı ile öğrenilebilir. Bireyler şubeye müracaat ederek yalnızca telefon alıp alamayacaklarını değil hangi telefonları alabileceklerini de görerek ilgili telefonlarının kullanımını test edebilirler. Bununla birlikte Turkcell internet adresleri ve müşteri temsilcileri üzerinden de sorgulama işlemi yapılabilir.

        TÜRK TELEKOM TELEFON ALMA ŞARTLARI

        Türk Telekom'da da faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır. Aynı zamanda hattın uzun süredir kullanılıyor olması da kredi notunu yükselten noktalardan birisidir. Yaklaşık 6 aydır hatta sahip olan kişiler 12 aya kadar vadeler ile telefon sahibi olabilmektedir. Ayrıca her müşteri en çok iki telefon alabilmektedir. İntenet sitesinde yer alan Mobil Müşteriler seçeneğine tıklayarak size uygun olan telefon şirketlerini öğrenebilirsiniz. Türk Telekom'da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/sayfalar/mobil/akilli-telefon.aspx adresine giriş yaparak alabileceğiniz cihazları öğrenmeniz mümkündür.

        TARİFEYE EK CEP TELEFONU ALMANIN AVANTAJLARI

        Tarifeye ek olarak cep telefonu satışlarının yanında bir de GMS operatörleri bazı dönemlerde peşin fiyatına taksitli olarak cep telefonu satışı kampanyası düzenlemektedir. Bu yüzden taksitli ve tarifeye ek olarak cep telefonu almak isteyenler mutlaka kampanyaları takip ederek almak istedikleri modellerin kampanyalarını önceden bilmelidir.

        Faturalı hat sahipleri taahhüt vererek tarifelerine ek olarak ücret ilavesi ile telefon alımı yapabilirler. Vodafone Turkcell bayilerinden tarifeye ek olarak cep telefonu satışları artık peşin alımların önüne geçmiştir. Telefonu bozulan veya modelini yükseltmek isteyen tüketiciler GSM operatörlerinin bayilerine giderek yüksek fiyatlardaki akıllı cep telefonlarını vadeli bir şekilde alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise toplam vadede ödenecek olan farkın az olmasıdır.

        Tarifeye ek olarak vadeli bir şekilde cep telefonu alanlar aylık düzenli bir şekilde ödeme yapmalıdır.

        Yüksek fiyatlarda satılan son model akıllı cep telefonlarını peşin olarak almaktansa bütçenizi yormadan aylık ödemeler halinde taksitle tarifeye ek olarak cep telefonu almak daha mantıklıdır.

        Tarifeye ek olarak alınan cep telefonu satışlarında yapılan sözleşmeler ile yapılan anlaşmalar her ay belirlenen tarife paketine dakika, sms ve internet faturalarına tanımlanarak yapılır.

        Her GSM operatörünün kampanya fiyatı alınmak istenen cep telefonun markası, modeline göre değişkenlik gösterdiğinden şirketlerin tarifeye ek olarak belirleyecekleri ödeme tutarları da farklılık gösterir.

        Farklı GSM operatörlerinin uyguladığı farklı kampanyalar ile alınmak istenen cep telefonuna indirimli bir şekilde sahip olunabilir.
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