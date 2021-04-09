VODAFONE TELEFON ALMA ŞARTLARI

Kara listede yer almamak ( Faturalarını ödemeyen ya da geç ödeyen kişiler kara listede yer alabilmektedir.)

Son iki gün içinde SIM kartını değiştirmemiş olmak

Müşteri Limit Puanına erişmiş olmak ( Faturalarını geç ödeyen ya da ödemeyen kişilerin puanı düşmektedir. Ayrıca uzun süredir müşteri olma da puanı etkilemektedir.)

Vodafone müşterisi olmak Bu şartları bulunduran kişiler aylık 145 TL'ye 3-6-12 ay vade ile telefon alabilmektedir.

Her müşteri tek seferde iki telefon alabilmektedir. Vodafone'da faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir.

Alınabilecek telefonları öğrenmek için Vodafone Online Mağaza sitesine giriş yapın.

TURKCELL TELEFON ALMA ŞARTLARI

Finanscell uygulaması ile müşterilere verilen telefon kredisine bakılmaktadır. Diğer şirketlerde olduğu gibi Turkcell'de de faturalarını düzenli ödeyen kişilerin kredi notu daha yüksek olmaktadır. Her müşteri tek seferde bir telefon alabilmektedir. Turkcell'de faturaya ek alınabilecek telefon seçenekleri intenetten ve şubelerden öğrenilebilmektedir. Alabileceğiniz telefonları görebilmek için Turkcell hesabınıza girerek alabileceğiniz telefonları görebilirsiniz. 8 ila 10 aydır Turkcell müşterisi olan kişiler faturalı hat üzerine telefon sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi puanının yüksek olması da alınacak telefonda etkili olmaktadır.