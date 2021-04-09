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    • Teknoloji
    • 09.04.2021 09:47
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    • 09.04.2021 09:47
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    'dan sildi! Bu uygulaması 'ı ele geçiriyor

    'te optimizasyon sağladığını iddia eden uygulaması 'ı ele geçiriyor. Uygulama daha sonra kendini gizleyerek silmeyi zorlaştırıyor. , uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı 'dan kaldırdı.

    Google sildi! WhatsApp'ı ele geçiriyor

    Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.

    SİZİN ADINIZA WHATSAPP'TA MESAJLARA CEVAP VERİYOR
    Uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip. Uygulama sizin adınıza WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.



    Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor.



        SİLMENİZ ZORLAŞIYOR
        Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. NTV'nin haberine göre, siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.



        GOOGLE PLAY STORE'DAN KALDIRDI
        Google, uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı Play Store'dan kaldırdı.

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