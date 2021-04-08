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    • Teknoloji
    • 09.04.2021 00:40
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    • 09.04.2021 01:16
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    Son dakika! ve mü, neden açılmıyor? Akış yenilenemiyor hatası... Çözümü nedir?

    Son dakika haberi... Sosyal medya devleri Instagram ve 'ta erişim problemi yaşandı. Instagram'da sıkıntı yaşayan kullanıcılar mü, neden açılmıyor? sorularının yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Facebook ve Instagram'a erişilememesinin sebebi nedir? İşte detaylar...

    Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!

    Sosyal medya platformu Facebook ve Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da erişim problemi yaşanıyor.

    Instagram'a erişmekte sıkıntı yaşayan kullanıcılar Instagram çöktü mü neden akış yenilenemiyor neden açılmıyor? sorularının yanıtını aramaya başladı.

    Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar 'akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaştı.

    Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaşıyor. Hata ekranında yer alan mesajda ise "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

    MİLYONLARCA KULLANICININ VERİLERİ PAYLAŞILMIŞTI
    Yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

    Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD'deki, 11 milyonu Birleşik Krallık'taki ve 6 milyonu Hindistan'daki kullanıcılara ait.

    Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ifade ediliyor.

    INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
    Instagram'a ve Facebook'a girmek isteyen bazı kullanıcılar akış yenilenemiyor hatası ile karşılaştı. Sosyal medya devinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

    AÇIKLAMA GELDİ
    Instagram, Facebook ve Whatsapp Web'te yaşanan erişim sorunu yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Instagram tarafından bir açıklama yapılırken sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede çözmek için çalışma yapıldığı belirtildi.

    Kullanıcılar 15-20 dakika sonra uygulamalara yeniden giriş yapabildi.

    INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
    Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

    Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

    Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

        TEKRAR INSTAGRAM'I AÇIP, BİR SORUN OLMAYACAĞINI GÖREBİLİRSİNİZ
        Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

        Instagram'ı tamamen kapatalım.

        Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

        Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

        ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI ÇÖZÜMÜ!
        Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor.

        İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

        Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

        İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.
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        Haberler Teknoloji Son dakika! Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Akış yenilenemiyor hatası... Çözümü nedir?