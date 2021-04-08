Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD'deki, 11 milyonu Birleşik Krallık'taki ve 6 milyonu Hindistan'daki kullanıcılara ait.

Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ifade ediliyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a ve Facebook'a girmek isteyen bazı kullanıcılar akış yenilenemiyor hatası ile karşılaştı. Sosyal medya devinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, Facebook ve Whatsapp Web'te yaşanan erişim sorunu yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Instagram tarafından bir açıklama yapılırken sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede çözmek için çalışma yapıldığı belirtildi.

Kullanıcılar 15-20 dakika sonra uygulamalara yeniden giriş yapabildi.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.