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    • 08.04.2021 09:40
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    Online kariyer platformu hacklendi! 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verileri internette satışa çıktı

    platformlardaki güvenlik açığı her gün başka bir krize yol açıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ’taki 533 milyon kullanıcının ardından, 500 milyon kullanıcısının kişisel verileri de internette satışa çıktı. Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn parolalarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.

    500 milyon kullanıcının verileri çalındı

    Sosyal medya devi Facebook'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.

    Online kariyer platformu LinkedIn hack'lendi! Yaşanan teknik açıktan faydalanan siber saldırganlar 500 milyon kişinin hesap verileri çalındı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde bulunan LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor.

    FİDYEYİ BITCOIN OLARAK İSTİYORLAR
    Ülke basınında yer alan haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin olarak yapılmasını istiyor.

        Hacker'ların bazı bilgileri darkweb'den sattığı da gelen bilgiler arasında.

        Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.

        UZMANLARDAN UYARI
        Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn paralılarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.

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        Haberler Teknoloji Online kariyer platformu LinkedIn hacklendi! 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verileri internette satışa çıktı