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    • Teknoloji
    • 05.04.2021 11:08
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    • 05.04.2021 11:08
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    Hollywood filmleri gerçek oldu: İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

    Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarı kontrol etti. Araştırma Brown Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.  teknolojisiyle iki katılımcı 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktardı.

    Filmler gerçek oldu! İnsan beyni kablosuz bağlandı

    Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalışılan, bir zamanlar düşüncesi bile hayal olan projeyi hayata geçirdi. Sonuçları yayımlanan bir çalışmaya göre insan beyni ilk kez kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlandı.



    Beynin motor korteksine bağlanan bir parçayla kablo ihtiyacı olmadan beyin mesajları bilgisayara iletildi. Araştırmaya göre 24 saatlik süren testte, komut aktarımı başarılı oldu. Yani teste katılanlar düşünce gücüyle bilgisayara istedikleri komutu verdi.


    ÇALIŞMAYA İKİ FELÇLİ İNSAN KATILDI
    Çalışmaya 2 kişi katıldı. Söz konusu iki kişinin de felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. Bilim insanları, iki katılımcının da benzer hızda komut aktarımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

        NTV'de yer alan habere göre, araştırma Brown Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.


        AYNI DOĞRULUKLA KAYDEDİLDİ VE AKTARILDI
        Araştırma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin, en iyi performans kabul edilen kablolular gibi çalışabileceğini ortaya koyduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar aynı doğrulukla kaydedildi ve aktarıldı.

        Daha önceki çalışmalardan tek farkı insanlar daha fazla kablolara bağlı olmak zorunda değiller. Bu da BrainGate sisteminin kullanım alanını genişletiyor." dedi.

        Ayrıca testler laboratuvar ortamında değil, katılımcıların evlerinde gerçekleştirildi.

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