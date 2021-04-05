Hollywood filmleri gerçek oldu: İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı





ÇALIŞMAYA İKİ FELÇLİ İNSAN KATILDI

Çalışmaya 2 kişi katıldı. Söz konusu iki kişinin de felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. Bilim insanları, iki katılımcının da benzer hızda komut aktarımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.