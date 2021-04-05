Güney Koreli LG Electronics, zarar eden cep telefonu birimi için bir alıcı bulamaması sonrasında bu birimin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırmaya karar verdi.
SAMSUN VE APPLE PAYLAŞACAK
LG'nin bu kararı ile ilk defa büyük bir cep telefonu markası piyasadan tamamen çekilmiş olacak. Şirketin cep telefonu birimini piyasadan çekme kararıyla bu birimin Kuzey Amerika'daki %10 pazar payının rakip şirketler Samsung Electronics ve Apple Inc tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Hi Investment & Securities'de analist olan Ko Eui-young, "LG, ABD'de çok düşük fiyatlı modeller yapamıyorsa orta fiyatlı model üretmeyi hedefliyordu. Yani Apple'dan daha fazla orta fiyatlı ürün çeşidine sahip Samsung LG kullanıcılarını daha iyi cezbedebilecek" dedi.