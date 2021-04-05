SAMSUN VE APPLE PAYLAŞACAK

LG'nin bu kararı ile ilk defa büyük bir cep telefonu markası piyasadan tamamen çekilmiş olacak. Şirketin cep telefonu birimini piyasadan çekme kararıyla bu birimin Kuzey Amerika'daki %10 pazar payının rakip şirketler Samsung Electronics ve Apple Inc tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.