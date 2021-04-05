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    • Teknoloji
    • 05.04.2021 09:45
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    • 05.04.2021 10:14
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    Bir devrin sonu! li teknoloji devi cep telefonu piyasasından çekiliyor

    li teknoloji devi , cep telefonu bölümünün zarar etmesi nedeniyle çok konuşulacak bir karara imza attı. Buna göre marka kademeli olarak cep telefonu bölümünü kapatma kararı aldı. 'nin cep telefonu bölümü 6 yılda 4,5 milyar dolar zarar etti.

    Teknoloji devi cep telefonu piyasasından çekiliyor
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    Güney Koreli LG Electronics, zarar eden cep telefonu birimi için bir alıcı bulamaması sonrasında bu birimin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırmaya karar verdi.

    SAMSUN VE APPLE PAYLAŞACAK
    LG'nin bu kararı ile ilk defa büyük bir cep telefonu markası piyasadan tamamen çekilmiş olacak. Şirketin cep telefonu birimini piyasadan çekme kararıyla bu birimin Kuzey Amerika'daki %10 pazar payının rakip şirketler Samsung Electronics ve Apple Inc tarafından paylaşılacağı tahmin ediliyor.

    Hi Investment & Securities'de analist olan Ko Eui-young, "LG, ABD'de çok düşük fiyatlı modeller yapamıyorsa orta fiyatlı model üretmeyi hedefliyordu. Yani Apple'dan daha fazla orta fiyatlı ürün çeşidine sahip Samsung LG kullanıcılarını daha iyi cezbedebilecek" dedi.

        ALTI YILDA 4,5 MİLYAR DOLAR ZARAR
        LG'nin cep telefonu birimi yaklaşık altı yıldır toplamda 4.5 milyar dolara yakın zarar etti. LG, sert rekabetin olduğu bir sektörden çıkarak elektrikli araç parçaları, birbirine bağlı cihazlar ve akıllı evler gibi daha fazla büyüme imkanı olan alanlara odaklanacak.

        2013'TE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ OLMUŞTU
        LG, iyi olduğu zamanlarda cep telefonları için ultra geniş açılı kameralar gibi bir dizi yenilikler yaparak sektördeki konumunu güçlendirmişti ve 2013 yılında Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmuştu.

        YAVAŞ KALINCA TALEP DÜŞTÜ
        Ancak sonrasında LG'nin en iyi modellerinde hem yazılım hem de donanımla ilgili bazı aksaklıklar çıkınca ve yazılım güncellemeleri yavaş kalınca markaya olan talep sürekli düşmüştü.

            PAZARLAMA KONUSUNDA ELEŞTİRİLDİ
            Analistler LG'nin Çinli rakiplerine kıyasla pazarlama konusunda uzmanlık eksikliği olması nedeniyle şirketi eleştirmekteydiler.
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