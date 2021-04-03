Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak iddiaları!

Oyuna başlarken seçtiğiniz karakteri yönlendirmek için ekranın sol kısmında bulunan dijital oyun kolunu kullanmanız gerekiyor. Ekranın sağ kısmında ise karakterinize ait silahı ateşlemek için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor.

Oyunda 2 tür atış modu bulunuyor. Bunlar; normal ve süper atışolarak belirlenmiş. Normal atış modunda ekrandaki kırmıza tuşa bir kere tıklamanız durumunda yakınınızdaki düşmana atış edebilirsiniz.

Normal atış sırasında kırmıza tuşa uzun süre basılı tutarsanız da yakınınızda yer alan düşmanlara birden fazla atış yapabilirsiniz. Diğer bir atış modu olan süper atış modunu ise, ekranda yer alan sarı düğmeye tıklayarak kullanabilirsiniz. Belirli bir kullanım süresi bulunan süper atış, oyundaki karakterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ekranda bulunan yeşil sağlık göstergesinin alt kısmındaki turuncu çubuklar sayesinde, silahınızla ne kadar atış yapabileceğinizi görebilirsiniz.