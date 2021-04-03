Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak iddiaları!

Brawl Stars kapanacak mı? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak mı? Oyun severlerin ilgisini çeken ve uzun yıllardır oynanan Brawl Stars'ın kapanacağına yönelik çıkan haberlerin ardından Brawl Stars kapanıyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Oyunda yer alan toplam 44 karakter bulunuyor ve her karakterin kendisine has bir süper özelliği bulunuyor.
BRAWL STARS KAPANIYOR MU?
Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.
BRAWL STARS NEDİR?
Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:
Yakın menzil
Orta menzil
Uzun menzil
Suikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar