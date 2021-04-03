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    • Teknoloji
    • 03.04.2021 17:17
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    • 03.04.2021 17:17
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    ? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak iddiaları!

    ? Son yılların popüler oyunu Brawl Stars'ın kapanıp kapanmayacağı oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Oyunun kapanabileceği iddialarının ortaya atılmasının ardından Brawl Stars kapanıyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Brawl Stars hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak iddiaları!

    Brawl Stars kapanacak mı? Mobil oyun Brawl Stars kapanacak mı? Oyun severlerin ilgisini çeken ve uzun yıllardır oynanan Brawl Stars'ın kapanacağına yönelik çıkan haberlerin ardından Brawl Stars kapanıyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Oyunda yer alan toplam 44 karakter bulunuyor ve her karakterin kendisine has bir süper özelliği bulunuyor.

    BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

    Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

    BRAWL STARS NEDİR?

    Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

    Yakın menzil
    Orta menzil

    Uzun menzil
    Suikastçılar
    Atıcılar
    Destekçiler
    Şifacılar

        Oyuna başlarken seçtiğiniz karakteri yönlendirmek için ekranın sol kısmında bulunan dijital oyun kolunu kullanmanız gerekiyor. Ekranın sağ kısmında ise karakterinize ait silahı ateşlemek için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor.

        Oyunda 2 tür atış modu bulunuyor. Bunlar; normal ve süper atışolarak belirlenmiş. Normal atış modunda ekrandaki kırmıza tuşa bir kere tıklamanız durumunda yakınınızdaki düşmana atış edebilirsiniz.

        Normal atış sırasında kırmıza tuşa uzun süre basılı tutarsanız da yakınınızda yer alan düşmanlara birden fazla atış yapabilirsiniz. Diğer bir atış modu olan süper atış modunu ise, ekranda yer alan sarı düğmeye tıklayarak kullanabilirsiniz. Belirli bir kullanım süresi bulunan süper atış, oyundaki karakterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

        Ekranda bulunan yeşil sağlık göstergesinin alt kısmındaki turuncu çubuklar sayesinde, silahınızla ne kadar atış yapabileceğinizi görebilirsiniz.
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