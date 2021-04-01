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    • 01.04.2021 20:35
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    CIO Ödülleri sahiplerini buldu! Teknolojinin Oscar'ı 'ya

    Teknolojinin Oscar'ı 'ya verildi. Teknoloji liderlerinin şirketleri bünyesindeki dijital projelerinin onurlandırıldığı CIO Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü da gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ile ödüle layik görüldü.

    Teknolojinin Oscar'ı Turkuvaz Medya'ya

    Koronavirüs sebebiyle dünyadaki dijital dönüşüm hız kazanırken, şirketler de yeni uygulamaları devreye alıyor. CXO Medya ve tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü da devreye aldığı yenilikçi projeleri ile ödül almaya hak kazandı.


    Fotoğraf: Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu

    TEKNOLOJİ DÜNYASININ NABZINI TUTAN ORGANİZASYON
    Teknoloji dünyasının nabzını tutan ve şirketlerin dijital dönüşüm projelerini onurlandıran organizasyon bu yıl 12. kez sahiplerini buldu. CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini () ödüllendiriyor.

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