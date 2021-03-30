Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 6 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Popüler akıllı bileklik serisi Mi Band'in en yeni modeli tanıtılınca büyük merak konusu oldu ve özellikle teknoloji severleri oldukça heyecanlandırdı. NFC bulunan ve bulunmayan şeklinde piyasaya sunulan Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 6 fiyatı da merakla araştırılıyor. İşte detaylar…
XIAOMI MI BAND 6 AKILLI BILEKLIK ÖZELLİKLERİ NELER?
Akıllı bileklik diğer modellerle kıyaslandığında tasarımsal olarak aynı görünüyor. Özellikler tarafında yeni bazı detaylar ortaya çıkıyor. NFC özellikli bileklik, farklı renk seçeneklerine de sahip.
Yeni sensörler eklenen bileklik, Sp02 yani kandaki oksijen miktarını da ölçebiliyor. Buna ek olarak bileklik uyku takibinin yanı sıra döngü takibi de yapabiliyor. Akıllı saat gibi özelliklere sahip olan bu cihaz ekran tarafında da büyüme ile bizleri karşılıyor.
AMOLED ekranı bulunan bilekliğin 1.56 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor ve 326 ppi parlaklık sunuluyor. Tıpkı diğer modeller gibi farklı arayüzlere sahip olan cihaz, 130'dan fazla temaya sahip. NFC versiyonlu haliyle cihaz 279 yuan/43 dolar, NFC olmayan versiyon 229 yuan/35 dolar olarak kayıtlara geçiyor.
XIAOMI MI BAND 6 AKILLI BILEKLIK FİYATI NE KADAR?
Adını Pomodoro Tekniği'nden alan bir Pomodoro Zamanlayıcı özelliği de bulunan Mi Band 6, bu zaman yönetimi özelliği ile kullanıcıların 25 dakika boyunca tüm bildirimlerden uzak kalarak daha iyi odaklanmasını sağlıyor. Yeni Xiaomi Mi Band 6, NFC bulunmayan versiyonu için 35 dolar, NFC bulunan versiyonu için ise 42 dolar fiyat etiketine sahip olacak.