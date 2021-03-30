XIAOMI MI BAND 6 AKILLI BILEKLIK ÖZELLİKLERİ NELER?

Akıllı bileklik diğer modellerle kıyaslandığında tasarımsal olarak aynı görünüyor. Özellikler tarafında yeni bazı detaylar ortaya çıkıyor. NFC özellikli bileklik, farklı renk seçeneklerine de sahip.

Yeni sensörler eklenen bileklik, Sp02 yani kandaki oksijen miktarını da ölçebiliyor. Buna ek olarak bileklik uyku takibinin yanı sıra döngü takibi de yapabiliyor. Akıllı saat gibi özelliklere sahip olan bu cihaz ekran tarafında da büyüme ile bizleri karşılıyor.

AMOLED ekranı bulunan bilekliğin 1.56 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor ve 326 ppi parlaklık sunuluyor. Tıpkı diğer modeller gibi farklı arayüzlere sahip olan cihaz, 130'dan fazla temaya sahip. NFC versiyonlu haliyle cihaz 279 yuan/43 dolar, NFC olmayan versiyon 229 yuan/35 dolar olarak kayıtlara geçiyor.