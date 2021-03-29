SAMSUNG GALAXY A52 ÖZELLİKLERİ

Galaxy A52, Samsung'un yüzünü güldüren Galaxy A51'e göre daha gelişmiş bir model. Akıllı telefonun ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına (5G modelde yenileme oranı 120 Hz) sahip. Snapdragon 720G işlemcisi ile gelen (5G modelde Snapdragon 750G var) Galaxy A52'nin 4 GB (sadece 4G'li sürüm için) /6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun arka kameraları 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak Galaxy A52'nin 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.