Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 Türkiye fiyatı nedir? Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 özellikleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni telefon almak ya da yenilemek isteyenler merakla ülkemizde yeni çıkan modelleri inceliyor. Kamera özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 hakkında merak edilenleri derledik.
SAMSUNG GALAXY A52 ÖZELLİKLERİ
Galaxy A52, Samsung'un yüzünü güldüren Galaxy A51'e göre daha gelişmiş bir model. Akıllı telefonun ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına (5G modelde yenileme oranı 120 Hz) sahip. Snapdragon 720G işlemcisi ile gelen (5G modelde Snapdragon 750G var) Galaxy A52'nin 4 GB (sadece 4G'li sürüm için) /6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun arka kameraları 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak Galaxy A52'nin 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.
SAMSUNG GALAXY A72 ÖZELLİKLERİ
Galaxy A72'nin özellikleri ise Galaxy A52'ye benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz'lik bir ekrana sahip. Galaxy A72, gücünü ise Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB/8GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera yer alan telefon, ön tarafındaki çentikte ise 32 MP'lik bir kameraya yer veriyor. Son olarak Galaxy A72'nin 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.