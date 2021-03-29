IMEI-CEP TELEFONU NUMARASI EŞLEŞTİRME



Artık pek çok işlemimizi internet üzerinden e-devlet şifresiyle hallettiğimiz gibi IMEI kodu ile cep telefonu numarasının eşleştirilmesi işlemi de e-devlet şifresi ile gerçekleştirilebilir. https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-cep-eslestirme sitesinden gerçekleştirmenizin mümkün olduğu bu işlemi yapabilmek için e-devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?



Yurt dışından aldığınız cihazların ülkemizde kaydının yapılması için de e-devlet şifresi ile yukarıda verdiğimiz linkten kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız yurda giriş yaptıktan itibaren 1 ay içerisinde paraport no'sunu kullanarak da yapabilirsiniz. Fakat bir pasaport ile kayıt yaparsanız önünüzdeki iki yıl boyunda başka cep telefon IMEI kaydını o pasaporta yaptıramazsınız. Internetten IMEI kaydını yapmanın birkaç farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; turkiye.gov adresinden yapabileceğiniz e-devlet şifresi ile kayıt, yurt dışından yurda giriş yaparken getirilen cep telefonu kayıt vergisinin yatırılması...