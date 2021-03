IMEI NEDİR?



IMEI'nin İngilizce olarak açılımı International Mobile Equipment Identity'dir. Bunun Türkçe karşılığı ise; "ULuslararası Mobil Cihaz Kodu"dur. Yani IMEI bir koddur. Cihazınızın kimlik nuraması olduğunu söyleyebiliriz. Bu kod her GSM telefon cihazının üretim aşamasında telefona yüklenen bir koddur ve her cihazın kodu birbirinden farklı olacak şekilde yüklenir. Yani emsalsiz bir numaradır ve 15 haneden oluşan bir koddur.



Uluslararası Mobil Cihaz Kodu'nuzu (IMEI) günümüz teknoloji hareketleri içinde farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Mesela eğer iki cihazınız varsa IMEI numaranızı asıl telefondan farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirmeniz mümkün.