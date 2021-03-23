PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 18. sezon için heyecan doruklara çıktı. Bir sezonun daha sonuna gelinirken PUBG Mobile'da gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Ayrıca yeni sezon özelliklerinin ne olacağı da akıllarda yer ediniyor. 18. sezonla birlikte oyuna dahil edilecek silah, envanter ve araçların neler olacağı merak konusu. Peki, PUBG Mobile 18. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 17. sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
PUBG MOBİLE 18. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
On binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen PUBG Mobile'ın 18. sezonu yakın bir zamanda başladı.
PUBG: NEW STATE GELİYOR
PUBG: New State oyunseverlerde büyük heyecan yarattı. Oyunda hangi özelliklerin olacağı akıllarda yer ediniyor. Milyonlarca kişi oyunun yayınlanacağı tarih için gün sayıyor. New State için Android cihazlarda kayıt işlemi başlamış durumda.
PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.
İşte o açıklama:
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla.
100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.
Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır.
Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler "Hayatta Kalan" unvanına sahip olacaktır.