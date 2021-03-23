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    • Teknoloji
    • 23.03.2021 13:01
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    • 23.03.2021 13:01
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    ? Yeniliklerle adından söz ettirecek! 17. sezon ne zaman bitiyor?

    'da 18. sezon için geri sayım devam ediyor ve bu bağlamda gözler oyunla ilgili açıklamalara çevrildi. Oyunseverler 'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamayı bekliyor. Ayrıca yeni sezonda yer alacak özellikler de merak ediliyor. Peki, ? PUBG 17. sezon ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

    PUBG Mobile 18. sezon ne zaman başlayacak?

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 18. sezon için heyecan doruklara çıktı. Bir sezonun daha sonuna gelinirken PUBG Mobile'da gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Ayrıca yeni sezon özelliklerinin ne olacağı da akıllarda yer ediniyor. 18. sezonla birlikte oyuna dahil edilecek silah, envanter ve araçların neler olacağı merak konusu. Peki, PUBG Mobile 18. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 17. sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    PUBG MOBİLE 18. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    On binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen PUBG Mobile'ın 18. sezonu yakın bir zamanda başladı.

    PUBG: NEW STATE GELİYOR

    PUBG: New State oyunseverlerde büyük heyecan yarattı. Oyunda hangi özelliklerin olacağı akıllarda yer ediniyor. Milyonlarca kişi oyunun yayınlanacağı tarih için gün sayıyor. New State için Android cihazlarda kayıt işlemi başlamış durumda.

    PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.

    İşte o açıklama:

    PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla.
    100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.

    Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır.
    Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler "Hayatta Kalan" unvanına sahip olacaktır.

        Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler

        Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.
        Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
        Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

        Gerçekçi ve Dinamik Silah Oynayışı

        Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın
        Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

        Yeni Nesil Hayatta Kalma

        Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.
        Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.
        Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.
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        Haberler Teknoloji PUBG Mobile 18. sezon ne zaman başlayacak? Yeniliklerle adından söz ettirecek! PUBG 17. sezon ne zaman bitiyor?