PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 18. sezon için heyecan doruklara çıktı. Bir sezonun daha sonuna gelinirken PUBG Mobile'da gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Ayrıca yeni sezon özelliklerinin ne olacağı da akıllarda yer ediniyor. 18. sezonla birlikte oyuna dahil edilecek silah, envanter ve araçların neler olacağı merak konusu. Peki, PUBG Mobile 18. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 17. sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

PUBG MOBİLE 18. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen PUBG Mobile'ın 18. sezonu yakın bir zamanda başladı.