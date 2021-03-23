OnePlus 9 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı! OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir, Türkiye fiyatı ne kadar?

OnePlus 9R 5G için firma oldukça iddialı ve oyunculuğun seviye atlayacağından bahsetmiş. Bu modelde de Snapdragon 888 mi olacak yoksa biraz daha altında oyuna odaklanmış bir tercih mi yapılacak belli değil.

Diğer taraftan çatı firmanın diğer markalarında performansı optimize eden yazılımlar yer alıyor. Bunların farklı versiyonlarını görebiliriz. Ayrıca daha yoğun titreşim tecrübesi ve ses yongaları da ihtimal dahilinde.