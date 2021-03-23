OnePlus 9 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı! OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir, Türkiye fiyatı ne kadar?

OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir? OnePlus 9 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Ön sipariş döneminde milyonlarca sipariş alan ve merakla beklenen OnePlus 9 serisi modellerinin özellikleri yapılacak tanıtım öncesi sızdırıldı. OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi sahneye çıkacak ve oyuncuları sevindirecek yeni bir model daha gelecek. OnePlus'ın yeni serisinin lansman tarihi kesinleştikten sonra şirket; tüm perakende satış kanallarında 2 milyonu aşan ön sipariş verildiğini gösteren bir poster paylaşmıştı.
ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ!
OnePlus 9 serisi, tasarımı, kamerası ve performansı gibi tüm yönleriyle üst düzey özellik vaat ediyor.
Seri, Samsung LTPO ekrana sahip dünyanın ilk modeli olarak satışa çıkacak. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan cihaz; aynı zamanda 1 Hz'ye kadar düşebilen otomatik ayarlamaları da destekliyor. Böylece cihazın pil tüketimi üzerinde büyük bir etkisinin olması bekleniyor.
Kamera açısından OnePlus, İsveçli kamera üreticisi Hasselblad ile işbirliği içinde olduğunu daha önce açıklamıştı. Performans yönüne geldiğimizde, bir amiral gemisi serisi olması beklenen OnePlus 9 serisi, LPDDR5 RAM ile birlikte Snapdragon 888 mobil işlemciden güç alacak. Ayrıca, performansını daha da arttıran yeni bir soğutma sistemi ile birlikte gelmesi bekleniyor.
OnePlus 9 sızdırılan teknik özellikleri
– Ekran: 6.55 inç Full HD ekran
– İşlemci: Snapdragon 888 mobil işlemci
– Bellek: 8 GB RAM
– Depolama: 128 GB dahili
– Arka kamera: 48 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel
– Batarya: 4.500 mAh