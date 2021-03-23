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    • 23.03.2021 09:42
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    tanıtım öncesi sızdırıldı! nelerdir, Türkiye fiyatı ne kadar?

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro özellikleri tanıtıldı. Oppo’dan ayrılan Pete Lau tarafından kurulan OnePlus; yeni modelleri OnePlus 9, OnePlus 9R ve ismiyle 3 yeni modelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Lansman öncesi 2 milyonu geçen ön sipariş verilen OnePlus 9 serisinin özellikleri merak ediliyor. Peki, OnePlus 9 özellikleri nelerdir? OnePlus 9 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    OnePlus 9 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı! OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir, Türkiye fiyatı ne kadar?

    OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir? OnePlus 9 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Ön sipariş döneminde milyonlarca sipariş alan ve merakla beklenen OnePlus 9 serisi modellerinin özellikleri yapılacak tanıtım öncesi sızdırıldı. OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi sahneye çıkacak ve oyuncuları sevindirecek yeni bir model daha gelecek. OnePlus'ın yeni serisinin lansman tarihi kesinleştikten sonra şirket; tüm perakende satış kanallarında 2 milyonu aşan ön sipariş verildiğini gösteren bir poster paylaşmıştı.

    ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ!

    OnePlus 9 serisi, tasarımı, kamerası ve performansı gibi tüm yönleriyle üst düzey özellik vaat ediyor.

    Seri, Samsung LTPO ekrana sahip dünyanın ilk modeli olarak satışa çıkacak. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan cihaz; aynı zamanda 1 Hz'ye kadar düşebilen otomatik ayarlamaları da destekliyor. Böylece cihazın pil tüketimi üzerinde büyük bir etkisinin olması bekleniyor.

    Kamera açısından OnePlus, İsveçli kamera üreticisi Hasselblad ile işbirliği içinde olduğunu daha önce açıklamıştı. Performans yönüne geldiğimizde, bir amiral gemisi serisi olması beklenen OnePlus 9 serisi, LPDDR5 RAM ile birlikte Snapdragon 888 mobil işlemciden güç alacak. Ayrıca, performansını daha da arttıran yeni bir soğutma sistemi ile birlikte gelmesi bekleniyor.

    OnePlus 9 sızdırılan teknik özellikleri

    – Ekran: 6.55 inç Full HD ekran
    – İşlemci: Snapdragon 888 mobil işlemci
    – Bellek: 8 GB RAM
    – Depolama: 128 GB dahili
    – Arka kamera: 48 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel
    – Batarya: 4.500 mAh

        OnePlus 9R sızdırılan teknik özellikleri

        – Ekran: 6.55 inç
        – İşlemci: Snapdragon 865 mobil işlemci
        – Bellek: 6/8 GB RAM
        – Depolama: 128 GB dahili
        – Batarya: 4.500 mAh

        OnePlus 9Pro sızdırılan teknik özellikleri

        – Ekran: 6.78 inç QHD ekran
        – İşlemci: Snapdragon 888 mobil işlemci
        – Bellek: 12 GB RAM
        – Depolama: 256 GB dahili
        – Batarya: 4.500 mAh, 50 W kablosuz hızlı şarj

        OnePlus 9 serisinin 24 Mart'ta Çin'de yapılan lansmanın ardından ilk satışa 30 Mart'ta Çin'de satışa çıkması bekleniyor.

        ONEPLUS 9R 5G NELER SUNACAK?

        OnePlus 9R 5G modeli seriden biraz farklı zira oyunculara yönelik aksesuarlarla gelecek. Bunlardan birisi görselde de dikkat çeken tetik tuşları. Bu aksesuar tüm seriye uyumlu olacak mı henüz belli değil.

        OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi sahneye çıkmaya hazır. Gündem OnePlus 9 serisinin Hasselblad kamerasına odaklanmışken oyuncuları sevindirecek bir model daha seride yer alacak.

        OnePlus 9R 5G modeli seriden biraz farklı zira oyunculara yönelik aksesuarlarla gelecek. Bunlardan birisi görselde de dikkat çeken tetik tuşları. Bu aksesuar tüm seriye uyumlu olacak mı henüz belli değil.

            OnePlus 9R 5G için firma oldukça iddialı ve oyunculuğun seviye atlayacağından bahsetmiş. Bu modelde de Snapdragon 888 mi olacak yoksa biraz daha altında oyuna odaklanmış bir tercih mi yapılacak belli değil.

            Diğer taraftan çatı firmanın diğer markalarında performansı optimize eden yazılımlar yer alıyor. Bunların farklı versiyonlarını görebiliriz. Ayrıca daha yoğun titreşim tecrübesi ve ses yongaları da ihtimal dahilinde.
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            Haberler Teknoloji OnePlus 9 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı! OnePlus 9 Pro özellikleri nelerdir, Türkiye fiyatı ne kadar?