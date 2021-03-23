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    • Teknoloji
    • 23.03.2021 11:58
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    • 23.03.2021 12:44
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    ? Açan şok oluyor! Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor, nasıl düzeltilir?

    Sabah saatlerinden itibaren Android işletim sistemine sahip olan bazı kullanıcılar çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle çoğu akıllı telefon kullanıcısı, kullandığı markada çökme problemi yaşandığını ifade ediyor. Google'dan konu hakkında beklenen açıklama geldi. Böylece problemin asılk kaynağı da ortaya çıkmış oldu. Peki, ? Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor, nasıl düzeltilir? İşte merak edilenler...

    Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor?

    Android telefon kullanıcıları bugün bazı uygulamalarda açılırken problem olduğunu tespit etti. Sosyal medyada çökme sorununa dair açıklama yapan kullanıcılar bazı uygulamaların açılmadığını ifade etti. Yaşanan çökme sorunuyla beraber konu hakkında şikayetler artarken gözler Google'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Android çöktü mü? Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? İşte detaylar...

    ANDROİD TELEFONLARDA UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?

    Konu hakkında açıklamaya göre, Android uygulamalarında yaşanan çökme sorununun "Android Sistem WebView" uygulamasından kaynaklandığı ifade edildi.

    İşte sorunun düzeltilmesine ilişkin bilinmesi gerekenler;

    GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

    Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    ANDROİD UYGULAMA ÇÖKME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

    Android uygulama çökme sorununun "Android System Webview" uygulamasının güncellemesini kaldırarak çözebilirsiniz. Google tarafından bu uygulama ile ilgili problemin çözülmesinin ardından yeni güncellemeyi paylaşması bekleniyor. Daha sonra yeniden yükleme yaparak bu uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

        Android System Webview uygulamasını kaldırmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

        Ayarlar > Uygulamalar > Sağ üst köşedeki üç nokta > sistem uygulamalarını göster > Android System Webview > Güncellemeleri kaldır

        ANDROİD SYSTEM WEBVIEW NEDİR?

        Android WebView, Google Chrome tarafından desteklenen ve Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine olanak sağlayan bir sistem bileşenidir.

        Bu bileşen, cihazınızda önceden yüklenmiştir ve en son güvenlik güncellemelerinin ve diğer hata düzeltmelerinin bulunduğundan emin olmak için güncel tutulmalıdır.

            ANDROİD HAKKINDA

            Android; Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Sistem açık kaynak kodlu olsa da, kodlarının ufak ama çok önemli bir kısmı Google tarafından kapalı tutulmaktadır.
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            Haberler Teknoloji Android çöktü mü? Açan şok oluyor! Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor, nasıl düzeltilir?