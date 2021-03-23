Android telefon kullanıcıları bugün bazı uygulamalarda açılırken problem olduğunu tespit etti. Sosyal medyada çökme sorununa dair açıklama yapan kullanıcılar bazı uygulamaların açılmadığını ifade etti. Yaşanan çökme sorunuyla beraber konu hakkında şikayetler artarken gözler Google'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Android çöktü mü? Android telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? İşte detaylar...
ANDROİD TELEFONLARDA UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?
Konu hakkında açıklamaya göre, Android uygulamalarında yaşanan çökme sorununun "Android Sistem WebView" uygulamasından kaynaklandığı ifade edildi.
İşte sorunun düzeltilmesine ilişkin bilinmesi gerekenler;
GOOGLE'DAN AÇIKLAMA
Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ANDROİD UYGULAMA ÇÖKME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Android uygulama çökme sorununun "Android System Webview" uygulamasının güncellemesini kaldırarak çözebilirsiniz. Google tarafından bu uygulama ile ilgili problemin çözülmesinin ardından yeni güncellemeyi paylaşması bekleniyor. Daha sonra yeniden yükleme yaparak bu uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.