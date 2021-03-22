1995 yılında kurulan lisanslama şirketi Personalized Media Communications (PMC), 2015 yılında Apple'a karşı önemli bir dava açmıştı. Şirket, Apple'ın iTunes hizmetiyle 7 patenti ihlal ettiğini öne sürmüştü. Apple, ABD Patent Ofisi'nde PMC tarafından yapılan suçlamaya başarıyla itiraz etse de dava burada bitmemişti.
Geçtiğimiz yılın mart ayında Temyiz Mahkemesi, Apple lehine verilen kararı bozarak yeni bir duruşmanın yolunu açtı. İşte bu duruşmanın kararı bugün açıklandı ve federal jüri, Apple'ın PMC şirketine 'dijital haklar yönetimi (DRM) patentini ihlal etmek' gerekçesiyle 308,5 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.
Personalized Media, Apple'ı FairPlay teknolojisinin de içinde bulunduğu teknolojiyle patentini ihlal ettiğini iddia ederek dava açmıştı. FairPlay; iTunes, App Store ve Apple Music uygulamalarında şifrelenmiş içeriğin dağıtımı için kullanılıyor.