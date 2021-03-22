Personalized Media Communications, günümüzde diğer dev şirketlere de patent ihlali gerekçesiyle dava açmış durumda. Google ve YouTube'a da farklı patentler üzerinden patent davası açan şirket, kasım ayında bu davadan yenilgiyle ayrılmıştı. Webtekno'da yer alan habere göre, şirketin Netflix'e açtığı davaysa halen karara varmış durumda değil.



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