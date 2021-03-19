Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 19.03.2021 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2021 21:16
    ABONE OL

    Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! 5xx server error nedir?

    Şu saatlerde Instagram kullanan binlerce kişi uygulamaya girerken bazı sorunlar yaşamaya başladı. Aktif olarak kullanılan Instagram uygulamasında bağlanıyor problemi meydana geldi. Kullanıcılar sosyal medya platformunun uygulamasına giriş yapamıyor. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden diğer kullanıcılara bildiriyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! 5xx server error nedir? İşte detaylar...

    Instagram çöktü mü?

    Instagram kullanıcıları özellikle son dakikalarda uygulamada akış yenileme konusunda sorun yaşandığını bildiriyor. Bu bağlamda Instagram çöktü mü sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle saat 20.15 sonrası yükselişe geçti. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası ne? 5xx server error nedir? İşte detaylar...

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte Instagram arıza haritası;

    INSTAGRAM ARIZA HARİTASI

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

        ÖZELLİKLERİ

        Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

        TBT ÖZELLİĞİ

        Instagram geliştiricileri genellikle perşembe günü yapılan TBT paylaşımlarını farklı bir özellik haline getirdi. Özelleştirilen bu özellik sayesinde geçmişte paylaşılan fotoğraflar, yeni bir gönderi olarak paylaşılabilecek.

            TBT özelliği kısa bir süreliğine geçmiş günlerde aynı günde paylaşılan bir fotoğrafı "Bu Günde" seçeneği ile gönderiye gömülü bir şekilde yeniden paylaşılabilme olanağı sağlayacak.

            INSTAGRAM HAKKINDA

            Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması.



            Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Teknoloji Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! 5xx server error nedir?