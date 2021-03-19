Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! 5xx server error nedir?

Instagram kullanıcıları özellikle son dakikalarda uygulamada akış yenileme konusunda sorun yaşandığını bildiriyor. Bu bağlamda Instagram çöktü mü sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle saat 20.15 sonrası yükselişe geçti. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası ne? 5xx server error nedir? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Instagram arıza haritası;