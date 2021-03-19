Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda erişim problemi yaşandı. Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.
HATA MESAJLARI
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
SEBEBİ FACEBOOK'UN VERİ MERKEZLERİNDEKİ BİR PROBLEM OLABİLİR
Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.