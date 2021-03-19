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    • Teknoloji
    • 19.03.2021 21:18
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    • 19.03.2021 21:27
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    Dijital kıyamet! Instagram, ve 'a erişim sorunu...

    Son dakika haberleri... Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda erişim problemi yaşandı. Instagram, ve 'a erişim sağlanamazken şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

    Dijital kıyamet!

    Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda erişim problemi yaşandı. Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

    HATA MESAJLARI
    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    SEBEBİ FACEBOOK'UN VERİ MERKEZLERİNDEKİ BİR PROBLEM OLABİLİR
    Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

    RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
    Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yaptı.

        USOM'un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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