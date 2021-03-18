SON DAKİKA: Oyun oynayıp ayda 10 bin TL kazanan var! Kovid-19 e- Spora ilgiyi arttırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kurulmasının ardından, e- spor dalında gelişmeler devam ediyor. Ülke genelinde kurulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen Elektronik Sporlar Federasyonu, birçok oyunda turnuvalar gerçekleştirerek binlerce lira ödül dağıttı.
Birçok büyük markanın sponsor olarak oyun turnuvaları düzenlemesi ve çok sayıda Türk e- spor oyuncusunun yurt dışındaki turnuvalardan yüksek miktarda para kazanmasının ardından bilgisayar oyuncularının para kazanma isteği arttı. Ortalama 20 bin liralık bütçeyle kurulan bilgisayar ile yapılan e- spora ilgi, pandemi döneminde neredeyse 10 kat arttı. Koronavirüs nedeniyle uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar bilgisayar oyunu oynayarak e- spor dalına merak saldı.
'E- SPOR MESLEK HALİNE GELDİ'
Adana Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, dünya genelinde popüler olarak oynanan oyunların arkadaş gruplarıyla bir takım oluşturularak ya da bireysel olarak düzenlenen turnuvalara katılarak e- sporcu olunacağını dile getirdi. Genç, e- sporcu olmak isteyen vatandaşların Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne müracaat ederek e- spor lisansı çıkarabileceklerini söyledi.