SON DAKİKA: Oyun oynayıp ayda 10 bin TL kazanan var! Kovid-19 e- Spora ilgiyi arttırdı

'15-20 BİN LİRA BÜTÇEYLE E-SPORCU OLUNABİLİR'

Profesyonel anlamda bir e- sporcunun takımından ve sponsorundan destek almıyorsa kendi başına bireysel olarak 15- 20 bin lira gibi yatırımla e- sporcu olabileceğini söyleyen Genç, "Dünya genelinde çok büyük turnuvalar yapılıyor. Ülkemizde de federasyonumuzla birlikte Türkiye şampiyonası başladı. Turnuvaların ödülleri 100 bin liranın üstünde. Yurt dışında ise bazı oyunların çok daha büyük bir turnuvası oluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor.