Yerli silahlarda geleceğe damga vuracak çalışma! Sürü İHA'lar geliyor!

SİBER GÜVENLİK ATAĞI

SSB olarak, Siber Güvenlik Kümelenmesi oluşturduklarını belirten Demir, "Yabancıların pazarı haline gelmiş, yazılım ve siber güvenlik alanının yerlileştirilmesi için ne yapılabilirizi konuşuyoruz. Şu an 180'i aşkın firma bu kümelenmenin içinde. Uzaktan erişimin yaygın olduğu bir dönemde, iletişim cihazlarının yazılım ve donanımlarının emniyette olmasını gerektiren bir süreç içindeyiz. Dünyanın geleceği enterkonnekte sistemlere doğru giderken, bu sistemlerin alt yapısını birilerine (yabancılara) emanet ettiğimizde büyük bir güvenlik açığı vermiş olabileceğimizi düşünüyorum" dedi. TSK'nın Siber Savunma Merkezi'nin STM tarafından kurulduğunu açıklayan Güleryüz, "Şirketin yürüttüğü gizli projelerin çalınması söz konusu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "STM ve diğer savunma sanayii firmaları, tesis güvenlik kapsamında. Gizli bilgilerin tutulduğu ağlar ile internetin tutulduğu ağlar fiziksel olarak birbirinden bağımsızdır. Gizli bilgilerin ulaşılması mümkün değil" bilgisini verdi.