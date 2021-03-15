7060 kim? 7060 Arayana Dinlet nedir? Özellikle numaranın aranması durumunda herhangi bir ücret ödeme gibi bir durumun geçerli olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öncelikli olarak 7060 nolu hat Vodafone Türkiye'ye ait bir servis numarasıdır. Arayana Dinlet servisi olarak bilinen bu servis Ücretli bir servistir. 7060 nolu hattın sizi araması sonrasında herhangi bir ücret ödemesi yapmazsınız. Ancak arama sonrası Satın Alma İşlemi yaparsanız ücretlendirme yapılır.
7060 KİM?
7060 nolu hattı geri aramanız durumunda ise Dakika başı 20 Kuruş gibi bir ücret alınmaktadır. Ayrıca abonelik işlemi yapılması durumunda Aylık 2.5 TL ve Her İçerik için de 2.5 TL gibi bir ücret tahsil edilmektedir.
Önerimiz eğer bir Arayana Dinlet Aboneliği alınmayacaksa 7060 nolu hat üzerinden gelen aramalara yanıt vermemenizden yana olacaktır. Ayrıca durum sıkıcı bir hal almaya başladı ise Numara Engelleme işlemi yapabilir veya Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri ile konuyu görüşebilirsiniz.
VODAFONE ARAYANA DİNLET
Servis Ücretleri
Arayana Dinlet servisi ilk 10 Gün için ücretsizdir.
10 günden sonra Normal Abonelik süreci başlamakta ve Aylık 2.5 TL servis ücreti alınmaktadır.
Arayana Dinlet kapsamında aldığınız her içerik için 2.5 TL ücret ödemesi yaparsınız. Her parça 6 aylık bir süre kapsamında kullanılabilir olur.
7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi Dakika Başına 20 Kuruş ücret almaktadır.
Tüm ücretlere KDV ve ÖİV Dâhildir.