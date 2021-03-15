7060 KİM?

7060 nolu hattı geri aramanız durumunda ise Dakika başı 20 Kuruş gibi bir ücret alınmaktadır. Ayrıca abonelik işlemi yapılması durumunda Aylık 2.5 TL ve Her İçerik için de 2.5 TL gibi bir ücret tahsil edilmektedir.

Önerimiz eğer bir Arayana Dinlet Aboneliği alınmayacaksa 7060 nolu hat üzerinden gelen aramalara yanıt vermemenizden yana olacaktır. Ayrıca durum sıkıcı bir hal almaya başladı ise Numara Engelleme işlemi yapabilir veya Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri ile konuyu görüşebilirsiniz.