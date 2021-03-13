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    • Teknoloji
    • 13.03.2021 13:22
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    • 13.03.2021 13:22
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    'ı açan neye uğradığını şaşıracak! Flaş adım dakikalar içinde kendisini imha ediyor

    Son dönemlerde gündemin odağında yer alan bu kez dikkat çekecek bir özellikle konuşuluyor. Bilndiği üzere Türkiye'de ve dünyada gün içerisinde aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp son dönemlerde özellikle gizlilik sözleşmesi ile tepkilerin odağında yer almıştı. Kullanıcıların uygulamayı silip alternatif Signal, BİP ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını yüklemesiyle WhatsApp geri adım atmış ve bu süreyi ileri bir tarihe aldığını açıklamıştı. WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi.

    WhatsApp'ı açan neye uğradığını şaşıracak!

    WhatsApp'ı açan neye uğradığını şaşıracak! Flaş adım dakikalar içinde kendisini imha ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesiyle milyonlarca kişinin gündeminde yer edinen WhatsApp bu kez test ettiği bir özellikle konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre, WhatsApp şu sıralar 24 saat sonra kaybolan mesaj özelliğini test ediyor. Haberi duyan uygulamanın kullanıcıları ise şirketin bu özelliği hangi güncellemede sunacağını merak ediyor. Ayrıca firmanın 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yerini korumaya devam ediyor.

    24 SAATTE YOK OLACAK

    Son konuşulan iddialara göre platformun 24 saatlik mesaj kaybolma özelliğini denediği söyleniyor. Ayrıca bir süre sonra bu özelliği aktif kullanıma aktif bir hale getireceği de iddialar arasında.

    KENDİNİ İMHA EDECEK

    Konuşulan bilgilere göre fotoğraflar kendini imha edecek.

    Özellik aktif edilirse fotoğraf paylaşımında bir buton yer alacak. Bu buton hem kişisel hem de grup mesajları için aktif olacak.

    Snapchat'te yer alan benzer özelliğin yakında WhatsApp'ta da aktif edilmesi bekleniyor.

        Test aşamasında olan bu özelliğin aktif edilip edilmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.

        WHATSAPP'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

        Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz.

        8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.

        WhatsApp'tan yapılan açıklama şu şekilde:

        Son güncellememizle ilgili ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

        WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez.

            "KAYIT TUTMUYORUZ"

            Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.

            Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor.

            Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.

            Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız.

            Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.

            WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan pek çok kişiye teşekkür ederiz.

            WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.
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            Haberler Teknoloji WhatsApp'ı açan neye uğradığını şaşıracak! Flaş adım dakikalar içinde kendisini imha ediyor