WhatsApp'ı açan neye uğradığını şaşıracak! Flaş adım dakikalar içinde kendisini imha ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesiyle milyonlarca kişinin gündeminde yer edinen WhatsApp bu kez test ettiği bir özellikle konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan son iddialara göre, WhatsApp şu sıralar 24 saat sonra kaybolan mesaj özelliğini test ediyor. Haberi duyan uygulamanın kullanıcıları ise şirketin bu özelliği hangi güncellemede sunacağını merak ediyor. Ayrıca firmanın 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yerini korumaya devam ediyor.

24 SAATTE YOK OLACAK

Son konuşulan iddialara göre platformun 24 saatlik mesaj kaybolma özelliğini denediği söyleniyor. Ayrıca bir süre sonra bu özelliği aktif kullanıma aktif bir hale getireceği de iddialar arasında.