Google Play abonelik iptali: Bilgisayar ve Android üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Google Play ücret iadesi var mı?

Google Play (2008-2012 yıllarda eski adı Android Market), Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformudur. Kullanıcılara Android SDK ile geliştirilen ve Google üzerinden yayınlanan uygulamalara göz atmasına ve indirmesine olanak tanır ve Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olarak hizmet vermektedir. Google Play'de satın aldığınız abonelik şartlarına göre ödemeler, haftalık, aylık ve yıllık yenileme dönemlerinde alınmaktadır. Google Play abonelik iptali işlemi yapmadığınız sürece abonelikler, otomatik olarak yenilenmektedir. Dolayısıyla kullanmama durumunda bile aboneliklerden bildirim almaya ve ücret ödemesi yapmaya devam edersiniz. Google Play abonelik iptali işlemi Android ve bilgisayarlar için olmak üzere iki farklı yol ile yapılabilmektedir.