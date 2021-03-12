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    • Teknoloji
    • 12.03.2021 14:47
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    • 12.03.2021 14:47
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    Google Play abonelik iptali: Bilgisayar ve Android üzerinden abonelik iptali nasıl yapılır? Google Play ücret iadesi var mı?

    Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. , Android işletim sistemini destekleyen her türlü teknolojik cihazda kullanılabilmektedir. Bu i aracılığıyla sağlık, video, müzik, arkadaşlık, oyun vb. kategorilerdeki uygulamalar ücret karşılığında premium hizmetler ve özellikler alma seçeneklerini sunmaktadır. Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için hazırladık.

    takvim.com.tr
    Google Play abonelik iptali nasıl yapılır?

    Google Play (2008-2012 yıllarda eski adı Android Market), Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformudur. Kullanıcılara Android SDK ile geliştirilen ve Google üzerinden yayınlanan uygulamalara göz atmasına ve indirmesine olanak tanır ve Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olarak hizmet vermektedir. Google Play'de satın aldığınız abonelik şartlarına göre ödemeler, haftalık, aylık ve yıllık yenileme dönemlerinde alınmaktadır. Google Play abonelik iptali işlemi yapmadığınız sürece abonelikler, otomatik olarak yenilenmektedir. Dolayısıyla kullanmama durumunda bile aboneliklerden bildirim almaya ve ücret ödemesi yapmaya devam edersiniz. Google Play abonelik iptali işlemi Android ve bilgisayarlar için olmak üzere iki farklı yol ile yapılabilmektedir.

    GOOGLE PLAY STORE ANDROİD ÜZERİNDEN ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

    Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

    Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store'u açın.

    Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.

    Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından "Abonelikler" seçeneğine dokunun.

    İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.

    "Aboneliği iptal et" butonuna tıklayın.

    İptal nedeninizi seçin ve tekrar "Aboneliği iptal et" butonuna tıklayın.

    Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

    GOOGLE PLAY BİLGİSAYAR İLE ABONELİK İPTAL ETME NASIL YAPILIR?

    Google Play aboneliği iptal etmek isteyen kişi ve kişiler bu üyelik iptalini istedikleri saniyede gerçekleştirebilirler.

    Bu işlem için abonelikler bölümüne girilerek aşağıdaki yolları takip etmeniz yeterli olacaktır.
    Herhangi bir aboneliğinizi iptal ettiğiniz durumlarda, aboneliğe erişiminizi geçerli fatura döneminin sonunda kaybedersiniz.
    Bilgisayar yardımı ile abonelik iptali için sırasıyla;
    * Google Play üyeliğini bilgisayar üzerinden iptal etmek isteyenler; google.com websitesine girerek Hesabınıza giriş yapın.
    * Ayrıca hesabınızın iptal etmek istediğiniz abonelik hesabı olduğunu kontrol edin.
    * Uygulamanın yüklemesini kaldırmadığınızdan emin olun. Yüklemesi kaldırılan uygulamaların abonelikleri iptal edilemez. Çünkü silinen uygulamaların abonelikleri, ay sonunda iptal edilmektedir.
    * Sol tarafta bulunan Aboneliklerim sekmesine tıklayın. İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Yönet'e tıklayın, ardından Aboneliği İptal Et'i tıklayın. (Burada ödemeleri duraklatma seçeneği de mevcuttur. Eğer hesabınızı dondurmak isterseniz, bu seçeneği seçerek hesabınızı dondurabilirsiniz.) *Karşınıza bir onay metni (pop-up) gelecek. Bu onay metninde Evet'i tıklayın.

        GOOGLE PLAY STORE ABONELİK DURDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.

        Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store'u açın.

        Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.

        Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından "Abonelikler" seçeneğine dokunun.

        Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.

        Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise "Aboneliği durdur" butonuna tıklayın.

        Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.

        ABONELİĞİNİZİ İPTAL ETTİKTEN SONRA NE OLUR?

        Bir aboneliği iptal ettiğinizde, ücretini ödediğiniz süre bitene kadar aboneliğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

        Örneğin, 1 Ocak'ta 10 lira ücretle 1 yıllık abonelik satın alırsanız ve 1 Temmuz'da aboneliği iptal etmeye karar verirseniz:

        Aboneliğe 31 Aralık'a kadar erişebilirsiniz.

        Sonraki 1 Ocak'ta yıllık abonelik için 10 lira olan ücret artık sizden alınmaz.
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