PUBG New State ne zaman çıkacak? 2051 yılında geçecek PUBG New State özellikleri nelerdir?

PUBG New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG yeni versiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. 2051 yılında geçecek ve teknolojik ürünlerin yer alacağı PUBG New State özellikleriyle göz kamaştırıyor. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak?
PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?
PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak.
100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.
MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.
Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.