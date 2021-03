PUBG New State ne zaman çıkacak? 2051 yılında geçecek PUBG New State özellikleri nelerdir?

PUBG New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG yeni versiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. 2051 yılında geçecek ve teknolojik ürünlerin yer alacağı PUBG New State özellikleriyle göz kamaştırıyor. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak?