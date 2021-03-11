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    • Teknoloji
    • 11.03.2021 17:14
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    • 11.03.2021 17:14
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    ne zaman çıkacak? 2051 yılında geçecek nelerdir?

    ne zaman çıkacak? Popüler mobil oyunu PUBG dünyadan milyonlarca kullanıcının telefonunda bulunuyor. Oyuncuların sevdiği yapımın yeni versiyonu PUBG New State tanıtıldı. de merak konusu oldu. 2051 yılında geçecek oyun gerçekçi grafikleriyle dikkat çekiyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    PUBG New State ne zaman çıkacak? 2051 yılında geçecek PUBG New State özellikleri nelerdir?

    PUBG New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG yeni versiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. 2051 yılında geçecek ve teknolojik ürünlerin yer alacağı PUBG New State özellikleriyle göz kamaştırıyor. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak?

    PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak.

    100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.

    MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER

    Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.

    Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

    Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

        GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

        Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.

        Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

        YENİ NESİL HAYATTA KALMA

        Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

        Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

        Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

        GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

        Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

        Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.
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