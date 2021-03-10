Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 10.03.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 17:53
    ABONE OL

    Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır?

    Oyun severler tarafından gündemde sıklıkla Brawl Stars ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars’ın milyonlarca kullanıcısı var ve kapanacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Peki konuyla ilgili açıklama yapıldı mı, oyun kullanıma kapanacak mı? Diğer yandan henüz keşfetmemiş olanlar ise merak ederek Brawl Stars nasıl oynanır? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır?

    Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vaktinin çoğunu oyun oynayarak geçiren kullanıcılar bu oyunu çok seviyor ve milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kapanacağı iddiaları ise korkuttu ve hemen detaylar araştırma konusu oldu. Peki Brawl Stars oyunu gerçekten kapanacak mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    BRAWL STARS NE ZAMAN KAPANACAK?

    Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

    BRAWL STARS NASIL OYNANIR?

    Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

    Yakın menzilOrta menzil

    Uzun menzil
    Suikastçılar
    Atıcılar
    Destekçiler
    Şifacılar

        Oyuna başlarken seçtiğiniz karakteri yönlendirmek için ekranın sol kısmında bulunan dijital oyun kolunu kullanmanız gerekiyor. Ekranın sağ kısmında ise karakterinize ait silahı ateşlemek için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor.

        Oyunda 2 tür atış modu bulunuyor. Bunlar; normal ve süper atışolarak belirlenmiş. Normal atış modunda ekrandaki kırmıza tuşa bir kere tıklamanız durumunda yakınınızdaki düşmana atış edebilirsiniz.

        Normal atış sırasında kırmıza tuşa uzun süre basılı tutarsanız da yakınınızda yer alan düşmanlara birden fazla atış yapabilirsiniz. Diğer bir atış modu olan süper atış modunu ise, ekranda yer alan sarı düğmeye tıklayarak kullanabilirsiniz. Belirli bir kullanım süresi bulunan süper atış, oyundaki karakterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

        Ekranda bulunan yeşil sağlık göstergesinin alt kısmındaki turuncu çubuklar sayesinde, silahınızla ne kadar atış yapabileceğinizi görebilirsiniz

        Özellikler:

        Tüm dünyadan oyunculara karşı gerçek zamanlı 3'e 3 savaşlar

        Mobil cihazlar için hızlı, çok oyunculu bir savaş oyunu

        Yeni, güçlü savaşçıları açın. Her birinin kendine özel saldırısı ve süper yeteneği var.

        Her gün yeni etkinlikler ve oyun modları

        Tek başına veya arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz.

        Genel ve yerel liderlik tablolarında yükselerek kendinizi gösterin

        Taktik geliştirmek ve birlikte savaşmak için bir kulübe katılın veya arkadaşlarınızla kendi kulübünüzü kurun

        Yeni görünümler açarak savaşçılarınızı özelleştirin

        Oyuncuların tasarladığı haritalarla her zaman savaşacak yeni alanlar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır?