Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Vaktinin çoğunu oyun oynayarak geçiren kullanıcılar bu oyunu çok seviyor ve milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kapanacağı iddiaları ise korkuttu ve hemen detaylar araştırma konusu oldu. Peki Brawl Stars oyunu gerçekten kapanacak mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
BRAWL STARS NE ZAMAN KAPANACAK?
Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.
BRAWL STARS NASIL OYNANIR?
Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:
Yakın menzilOrta menzil
Uzun menzil
Suikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar