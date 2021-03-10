Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars nasıl oynanır?

BRAWL STARS NE ZAMAN KAPANACAK?

Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NASIL OYNANIR?

Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir: