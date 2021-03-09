Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gündemden düşmüyor. Gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla uzun süre adından söz ettiren WhatsApp şimdi de dolandırıcılık haberiyle gündeme oturdu. Spor giyim markası Adidas tarafından gönderilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi mesajının bir dolandırıcılık yöntemi olduğu ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları uyardı... Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda "Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!" başlıklı bir mesaj dolaşıyor. Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender'ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen "adidasshoe(nokta)buzz" linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.
MESAJA TIKLADIĞINIZDA LİSTENİZDEKİ TÜM KİŞİLERE GÖNDERİLİYOR
Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor.
Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.