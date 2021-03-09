Herkes birbirini yolluyor, şayet bu iletiyi açtıysanız... Sosyal medyanın gündeminde Whatsapp adidas virüsü var. Whatsapp'tan kullanıcılara sevk edilen "Adidas 8 Mart Bayanlar Günü Hediyesi" iletisinin çevrimiçi bir dolandırıcılık usulü olduğu ortaya çıktı. Özel günler yanaştığında eş hamle usulleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve hakikat olamayacak kadar cazip öneriler sunan iletilerle kullanıcıların süratlice harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor. Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.
MESAJA TIKLADIĞINIZDA LİSTENİZDEKİ TÜM KİŞİLERE GÖNDERİLİYOR
Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor.
Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.