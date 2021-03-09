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    • Teknoloji
    • 10.03.2021 08:53
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    • 10.03.2021 08:53
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    Kullananlar başınız dertte! 'ta büyük alarm verildi! Herkes birbirine gönderiyor, eğer bu mesajı açtıysanız...

    Popüler mesajlaşma uygulaması gündemden düşmüyor. Gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla uzun süre adından söz ettiren WhatsApp şimdi de dolandırıcılık haberiyle gündeme oturdu. markası tarafından gönderilen 8 Mart Dünya hediyesi mesajının bir dolandırıcılık yöntemi olduğu ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları uyardı... 'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda " hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!" başlıklı bir mesaj dolaşıyor. Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu 'ın Türkiye Operasyon Direktörü , mesajla birlikte gönderilen "adidasshoe(nokta)buzz" linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.

    Whatsapp'ta büyük alarm verildi! Kullananlar başınız dertte olabilir!

    Herkes birbirini yolluyor, şayet bu iletiyi açtıysanız... Sosyal medyanın gündeminde Whatsapp adidas virüsü var. Whatsapp'tan kullanıcılara sevk edilen "Adidas 8 Mart Bayanlar Günü Hediyesi" iletisinin çevrimiçi bir dolandırıcılık usulü olduğu ortaya çıktı. Özel günler yanaştığında eş hamle usulleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve hakikat olamayacak kadar cazip öneriler sunan iletilerle kullanıcıların süratlice harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor. Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.

    MESAJA TIKLADIĞINIZDA LİSTENİZDEKİ TÜM KİŞİLERE GÖNDERİLİYOR

    Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor.



    Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.

        Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcılara şu 4 uyarıyı yaptı:

        1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

        2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.


        3- Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

        4- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

        SAHTE WHATSAPP SKANDALI! VERİLERİ ÇALDILAR

        Siber korsanlar, hassas verilerin ele geçirilmesi için iPhone kullanıcılarına yönelik sahte WhatsApp uygulaması geliştirdi. Hackerların çeşitli şekillerde veri çalma çalışmaları sürüyor. Son olarak siber korsanlar, hassas verilerin ele geçirilmesi için iPhone kullanıcılarına yönelik sahte WhatsApp uygulaması geliştirdi.

        Toronto Üniversitesi'nde siber güvenlik araştırma laboratuvarı, iPhone için WhatsApp'ın sahte sürümünü bulmak için Motherboard ile birlikte çalıştı. Uygulamayı geliştiren ve dağıtan kişiler, İtalyan gözetim firması Cy4Gate ile ilişkilendirildi.

            Sahte WhatsApp uygulaması ile kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım ve mobil cihaz yönetimi yüklendiği ifade edildi. Söz konusu uygulamanın bir internet sitesi aracılığıyla cihazlara yüklendiği ve iPhone için bir yapılandırma dosyası şeklinde olduğu belirtildi.

            Tasarlanan internet sitesinin WhatsApp'ın resmi internet sitesindekine benzer bir arayüze sahip olduğu ve profesyonel bir şekilde kurgulandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, site üzerinde kullanıcılar için indirme butonu oluşturulduğu ve sitenin yükleme için detaylı anlatım içerdiği bildirildi.

            WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Müşterileri ne olursa olsun casus yazılım şirketlerinin kötüye kullanmasına şiddetle karşıyız. WhatsApp'ı başkalarına zarar verecek şekilde değiştirmek hizmet şartlarımızı ihlal eder. Bu tür kötüye kullanımlara karşı harekete geçmeye devam edeceğiz" dedi.

            ZecOps adlı bir güvenlik şirketi, WhatsApp kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar sonrasında kullanıcılara tehdit hakkında uyarılarda bulundu.
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