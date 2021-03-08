XIAOMİ Mİ 10T LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka kısmında dört adet kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamerayı, 8 MP geniş açılı kamerayı, 2 MP makro kamerayı ve 2 MP de derinlik kamerasını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun hem arka hem de ön tarafından Corning Gorilla Glass 5 korumasının bulunduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu akıllı telefon, cihazı serin tutmak içinse Xiaomi'nin LiquidCool isimli soğutma teknolojisine sahip. Ön kamerası 16 MP olan telefonda portre modu, HDR, Sanal flaş özellikleri bulunuyor.