Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı nedir? Xiaomi Mi 10T Pro teknolojik özellikleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Daha tanıtımları yapılırken de yoğun ilgi gören ve özellikleri hemen araştırılmaya başlanan model Türkiye'de satışa sunuldu. Peki çok fazla tercih edilen ve sevilen Xiaomi Mi 10T Lite ne kadar fiyattan alıcı buluyor? İşte tüm bilgiler…
XIAOMİ Mİ 10T LİTE EKRAN ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.
Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.