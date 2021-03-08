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    • Teknoloji
    • 08.03.2021 08:56
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    • 08.03.2021 08:56
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    'dan 'ne özel doodle

    Dünyanın en büyük arama motoru olan , 'ne özel doodle hazırladı. Google'ın hazırladığı doodle da dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülüyor.

    Google'dan 8 Mart'a özel doodle

    , 'ne özel "doodle" hazırladı.

    İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.

    "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" linkine tıklandığındaysa "Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar." mesajıyla dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülüyor.

    Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

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    Haberler Teknoloji Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle
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