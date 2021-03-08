A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 özellikleri neler? Kullanıcı yorumları nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akıllı bileklik son zamanlarda çok popular hale geldi ve binlerce kişi uygun fiyatlı ve kaliteli ürün araştırması yapıyor. A101 aktüel ürünlerde yer alan Huawei band 4 bu noktada oldukça ilgi gören bir ürün oluyor. İşte hakkındaki tüm bilgiler…
HUAWEİ BAND 4 ÖZELLİKLERİ NELER?
Huawei Band 4, birçok bileklik ile benzer özelliklere sahip. Akıllı bileklik, 0.96 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 80×160 çözünürlüğe sahip bu ekran, bizlere birçok bilgiyi sunabiliyor. Kullanıcılar bu ekranda farklı kadranlar ile bilgilere anında erişebilirken, gelen bildirimler ve aramaları da bu ekrandan görebiliyoruz. iPhone ve Android telefonlar ile çalışan bileklik, Bluetooth ile telefonlarımıza bulanıyor. Akıllı bileklik, Huawei Healt uygulaması ile bizlere sağlık konusunda tüm bilgileri gelişmiş grafikler ile gösterebiliyor. Kullanıcılar, bu ekran ile beraber kalp atış hızlarını, oksijen seviyelerini, uyku kalitesini ve detayları gibi birçok bilgiyi görebiliyor.
Huawei Band 4'ün tüm özelliklerini sizler için bu videomuzda anlattık. A101'de uygun bir fiyata satılacak bileklik hakkında sizler de fikirlerinizi YouTube yorumlar kısmında bizler ile paylaşabilirsiniz.
A101 HUAWEİ BAND 4 FİYATI NE KADAR?
A101 aktüel olarak duyurulan ve pek çok kişinin uzun zamandır beklediği Huawei Band 4 akıllı bileklik A101 raflarında yerini aldı. 179 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini alan Band 4 akıllık bileklik için pek çok kişi A101'den alışveriş yapıyor.
KULLANICI YORUMLARI
Bu bileklik hakkında yeterli bilgi maalesef hiçbir yerde yok, ben size açıklayayım. Bileklik ile her bildiriminizi anında okuyabiliyorsunuz, fazlasıyla akıcı donma kasma yapmayan bir arayüze sahip. Cihaz Huawei watch GT2 deki TruSeen 3.5 ve TrueSleep 2.0 özelliklerini beraberinde getiriyor. Honor band 5'de ise sırasıyla 3.0 ve 1 versiyonları yer alıyor bu özelliklerin. Diğer HİÇBİR bilekliğin sunmadığı (Honor band 5 de var fakat eski versiyon dediğim gibi) akıllı alarm özelliği var. Bir ''akıllı aksesuar''ın bence sahip olması gereken en temel özelliği. Ne mi yapıyor? TrueSleep 2.0 teknolojisi sayesinde uyurken uyku periyotlarınızı takip ediyor ama asıl bomba şu: takip edip mal gibi ekrana bakmanızı sağlamak yerine bu verileri kendisi değerlendirip sizi uykunuzun en hafif noktasında uyandırıyor. Böylelikle tabiri caizse bebek gibi uyanmış oluyorsunuz. Onlarca ingilizce forumda gezdim, bütün bileklikleri karşılaştırdım. Bu akıllı alarm sistemi yalnızca huawei-honor'da var. Ve bu cihazdaki sensörler Huawei watch gt2'deki teknolojiyi beraberinde getiriyor. Ekran gayet güzel, cihaz akıcı, hayatı kolaylaştırıyor, titreşimi gayet güçlü. Tercih sizin saçma sapan hiçbir işinize yaramayacak ''aa bak bildirim okuyorum'' demek için 200-300tl bol reklamlı ürünlere para verecekseniz siz bilirsiniz. En isabetli sensörler sayesinde, size saçma sapan kalp atışı uyku verileri sunan bir bileklik yerine bu verileri kendi kendine değerlendirip sizin biyolojik saatinize göre çalışan, sizi en hafif uykunuzda uyandıran gece yemek yeyip yemediğinizi yastığınızın rahat olup olmadığını size anlatan bir bileklik isterseniz buyurun satın alma butonuna