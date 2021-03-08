Huawei Band 4'ün tüm özelliklerini sizler için bu videomuzda anlattık. A101'de uygun bir fiyata satılacak bileklik hakkında sizler de fikirlerinizi YouTube yorumlar kısmında bizler ile paylaşabilirsiniz.

A101 HUAWEİ BAND 4 FİYATI NE KADAR?

A101 aktüel olarak duyurulan ve pek çok kişinin uzun zamandır beklediği Huawei Band 4 akıllı bileklik A101 raflarında yerini aldı. 179 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini alan Band 4 akıllık bileklik için pek çok kişi A101'den alışveriş yapıyor.

KULLANICI YORUMLARI

Bu bileklik hakkında yeterli bilgi maalesef hiçbir yerde yok, ben size açıklayayım. Bileklik ile her bildiriminizi anında okuyabiliyorsunuz, fazlasıyla akıcı donma kasma yapmayan bir arayüze sahip. Cihaz Huawei watch GT2 deki TruSeen 3.5 ve TrueSleep 2.0 özelliklerini beraberinde getiriyor. Honor band 5'de ise sırasıyla 3.0 ve 1 versiyonları yer alıyor bu özelliklerin. Diğer HİÇBİR bilekliğin sunmadığı (Honor band 5 de var fakat eski versiyon dediğim gibi) akıllı alarm özelliği var. Bir ''akıllı aksesuar''ın bence sahip olması gereken en temel özelliği. Ne mi yapıyor? TrueSleep 2.0 teknolojisi sayesinde uyurken uyku periyotlarınızı takip ediyor ama asıl bomba şu: takip edip mal gibi ekrana bakmanızı sağlamak yerine bu verileri kendisi değerlendirip sizi uykunuzun en hafif noktasında uyandırıyor. Böylelikle tabiri caizse bebek gibi uyanmış oluyorsunuz. Onlarca ingilizce forumda gezdim, bütün bileklikleri karşılaştırdım. Bu akıllı alarm sistemi yalnızca huawei-honor'da var. Ve bu cihazdaki sensörler Huawei watch gt2'deki teknolojiyi beraberinde getiriyor. Ekran gayet güzel, cihaz akıcı, hayatı kolaylaştırıyor, titreşimi gayet güçlü. Tercih sizin saçma sapan hiçbir işinize yaramayacak ''aa bak bildirim okuyorum'' demek için 200-300tl bol reklamlı ürünlere para verecekseniz siz bilirsiniz. En isabetli sensörler sayesinde, size saçma sapan kalp atışı uyku verileri sunan bir bileklik yerine bu verileri kendi kendine değerlendirip sizin biyolojik saatinize göre çalışan, sizi en hafif uykunuzda uyandıran gece yemek yeyip yemediğinizi yastığınızın rahat olup olmadığını size anlatan bir bileklik isterseniz buyurun satın alma butonuna



